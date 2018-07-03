вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку встановили нову святкову ілюмінацію. ФОТО

У Луцьку встановили нову святкову ілюмінацію. ФОТО
На кільці вулиць Набережна-Шевченка з'явилась оригінальна інсталяція, яка прикрасила перехрестя.

Про це на своїй сторінці у facebook написав заступник луцького міського голови Григорій Недопад.

"Святкове оздоблення встановили на мосту в районі Варшавського ринку, а також на перехресті вулиць Львівської та Володимирської.

Оригінальні сяючі кулі прикрасили й кільце на виїзді з міста по вул. Рівненській.

Вулиця янголів теж засяяла по-особливому святково.
Запрошуємо лучан оглянути новорічні об’єкти і насолодитися по-європейськи святковим Луцьком.

До речі, ще кілька цікавих новинок чекають лучан вже найближчим часом. В подальшому святкових локацій у нашому місті ставатиме все більше.

Дуже приємно спостерігати позитивну реакцію людей на нове оздоблення, особливо надихає, коли бачиш радість в очах наймолодших лучан", - йдеться в дописі.
У Луцьку встановили нову святкову ілюмінацію. ФОТО

У Луцьку встановили нову святкову ілюмінацію. ФОТО

У Луцьку встановили нову святкову ілюмінацію. ФОТО

У Луцьку встановили нову святкову ілюмінацію. ФОТО

У Луцьку встановили нову святкову ілюмінацію. ФОТО

У Луцьку встановили нову святкову ілюмінацію. ФОТО

У Луцьку встановили нову святкову ілюмінацію. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: святкова ілюмінація, Григорій Недопад
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку сімейним лікарям вручили ключі від новеньких автівок. ФОТО
Головна новорічна ялинка Луцька – у ТОП-5 найкрасивіших в Україні
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами грудня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Житловий Комплекс «ForRest» Житловий
Комплекс
«ForRest»
 вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Волиняни створять ланцюг єднання між храмами ПЦУ та УПЦ МП
Сьогодні, 22:18
У Луцьку встановили нову святкову ілюмінацію. ФОТО
Сьогодні, 22:05
На Волині вночі хотіли обчистити старенький «Москвич»
Сьогодні, 21:41
Жінку, яка понад 2 роки жила в Луцьку під мостом, знайшли мертвою
Сьогодні, 21:21
Синоптики розповіли, якою буде погода на Різдво
Сьогодні, 20:20
Схожі новини
Три тисячі підписів «за»: у Луцьку на Львівській хочуть облаштувати сучасний ринок Три тисячі підписів «за»: у Луцьку на Львівській хочуть облаштувати сучасний ринок
03 липень, 2018, 19:42
Чому смердить Луцьк: версії влади Чому смердить Луцьк: версії влади
26 червень, 2018, 17:18
«То їм те не так, то їм се не так», - Недопад про перевізників «То їм те не так, то їм се не так», - Недопад про перевізників
20 червень, 2018, 10:32
Скільки заробляють заступники Луцького міського голови Скільки заробляють заступники Луцького міського голови
23 квітень, 2018, 08:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волиняни створять ланцюг єднання між храмами ПЦУ та УПЦ МП
Сьогодні, 22:18
 0
У Луцьку встановили нову святкову ілюмінацію. ФОТО
Сьогодні, 22:05
 0
На Волині вночі хотіли обчистити старенький «Москвич»
Сьогодні, 21:41
 0
Жінку, яка понад 2 роки жила в Луцьку під мостом, знайшли мертвою
Сьогодні, 21:21
 0
Синоптики розповіли, якою буде погода на Різдво
Сьогодні, 20:20
 0
Медіа
відео
1/8