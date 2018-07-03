У Луцьку встановили нову святкову ілюмінацію. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Григорій Недопад.



"Святкове оздоблення встановили на мосту в районі Варшавського ринку, а також на перехресті вулиць Львівської та Володимирської.



Оригінальні сяючі кулі прикрасили й кільце на виїзді з міста по вул. Рівненській.



Вулиця янголів теж засяяла по-особливому святково.

Запрошуємо лучан оглянути новорічні об’єкти і насолодитися по-європейськи святковим Луцьком.



До речі, ще кілька цікавих новинок чекають лучан вже найближчим часом. В подальшому святкових локацій у нашому місті ставатиме все більше.



Дуже приємно спостерігати позитивну реакцію людей на нове оздоблення, особливо надихає, коли бачиш радість в очах наймолодших лучан", - йдеться в дописі.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На кільці вулиць Набережна-Шевченка з'явилась оригінальна інсталяція, яка прикрасила перехрестя.Про це на своїй сторінці у facebook написав заступник луцького міського голови"Святкове оздоблення встановили на мосту в районі Варшавського ринку, а також на перехресті вулиць Львівської та Володимирської.Оригінальні сяючі кулі прикрасили й кільце на виїзді з міста по вул. Рівненській.Вулиця янголів теж засяяла по-особливому святково.Запрошуємо лучан оглянути новорічні об’єкти і насолодитися по-європейськи святковим Луцьком.До речі, ще кілька цікавих новинок чекають лучан вже найближчим часом. В подальшому святкових локацій у нашому місті ставатиме все більше.Дуже приємно спостерігати позитивну реакцію людей на нове оздоблення, особливо надихає, коли бачиш радість в очах наймолодших лучан", - йдеться в дописі.

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