У Луцьку встановили нову святкову ілюмінацію. ФОТО
Сьогодні, 22:05
На кільці вулиць Набережна-Шевченка з'явилась оригінальна інсталяція, яка прикрасила перехрестя.
Про це на своїй сторінці у facebook написав заступник луцького міського голови Григорій Недопад.
"Святкове оздоблення встановили на мосту в районі Варшавського ринку, а також на перехресті вулиць Львівської та Володимирської.
Оригінальні сяючі кулі прикрасили й кільце на виїзді з міста по вул. Рівненській.
Вулиця янголів теж засяяла по-особливому святково.
Запрошуємо лучан оглянути новорічні об’єкти і насолодитися по-європейськи святковим Луцьком.
До речі, ще кілька цікавих новинок чекають лучан вже найближчим часом. В подальшому святкових локацій у нашому місті ставатиме все більше.
Дуже приємно спостерігати позитивну реакцію людей на нове оздоблення, особливо надихає, коли бачиш радість в очах наймолодших лучан", - йдеться в дописі.
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Про це на своїй сторінці у facebook написав заступник луцького міського голови Григорій Недопад.
"Святкове оздоблення встановили на мосту в районі Варшавського ринку, а також на перехресті вулиць Львівської та Володимирської.
Оригінальні сяючі кулі прикрасили й кільце на виїзді з міста по вул. Рівненській.
Вулиця янголів теж засяяла по-особливому святково.
Запрошуємо лучан оглянути новорічні об’єкти і насолодитися по-європейськи святковим Луцьком.
До речі, ще кілька цікавих новинок чекають лучан вже найближчим часом. В подальшому святкових локацій у нашому місті ставатиме все більше.
Дуже приємно спостерігати позитивну реакцію людей на нове оздоблення, особливо надихає, коли бачиш радість в очах наймолодших лучан", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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