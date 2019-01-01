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Волиняни створять ланцюг єднання між храмами ПЦУ та УПЦ МП

Волиняни створять ланцюг єднання між храмами ПЦУ та УПЦ МП
Волинян запрошують взяти участь у створенні ланцюга єднання між двома церквами.

Про це на своїй сторінці у facebook написав отець Михайло Бучак.

"НАСТАВ ЧАС ЄДНАННЯ !
Село Княгининок , вул. Соборна .
7- ме січня. Різдво Христове.
12.00 - ланцюг єднання.
Візьмемось за руки православні християни!
Від Свято-Покровського храму ПЦУ
до Храму Різдва Богородиці УПЦ МП
В єдності сила народу.
Боже нам єдність подай", - йдеться в дописі.
Волиняни створять ланцюг єднання між храмами ПЦУ та УПЦ МП

Волиняни створять ланцюг єднання між храмами ПЦУ та УПЦ МП

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Теги: церква, ланцюг єднання
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