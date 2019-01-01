Волиняни створять ланцюг єднання між храмами ПЦУ та УПЦ МП





Про це на своїй сторінці у Михайло Бучак.



"НАСТАВ ЧАС ЄДНАННЯ !

Село Княгининок , вул. Соборна .

7- ме січня. Різдво Христове.

12.00 - ланцюг єднання.

Візьмемось за руки православні християни!

Від Свято-Покровського храму ПЦУ

до Храму Різдва Богородиці УПЦ МП

В єдності сила народу.

Боже нам єдність подай", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинян запрошують взяти участь у створенні ланцюга єднання між двома церквами.Про це на своїй сторінці у facebook написав отець"НАСТАВ ЧАС ЄДНАННЯ !Село Княгининок , вул. Соборна .7- ме січня. Різдво Христове.12.00 - ланцюг єднання.Візьмемось за руки православні християни!Від Свято-Покровського храму ПЦУдо Храму Різдва Богородиці УПЦ МПВ єдності сила народу.Боже нам єдність подай", - йдеться в дописі.

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