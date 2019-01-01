Волиняни створять ланцюг єднання між храмами ПЦУ та УПЦ МП
Сьогодні, 22:18
Волинян запрошують взяти участь у створенні ланцюга єднання між двома церквами.
Про це на своїй сторінці у facebook написав отець Михайло Бучак.
"НАСТАВ ЧАС ЄДНАННЯ !
Село Княгининок , вул. Соборна .
7- ме січня. Різдво Христове.
12.00 - ланцюг єднання.
Візьмемось за руки православні християни!
Від Свято-Покровського храму ПЦУ
до Храму Різдва Богородиці УПЦ МП
В єдності сила народу.
Боже нам єдність подай", - йдеться в дописі.
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Про це на своїй сторінці у facebook написав отець Михайло Бучак.
"НАСТАВ ЧАС ЄДНАННЯ !
Село Княгининок , вул. Соборна .
7- ме січня. Різдво Христове.
12.00 - ланцюг єднання.
Візьмемось за руки православні християни!
Від Свято-Покровського храму ПЦУ
до Храму Різдва Богородиці УПЦ МП
В єдності сила народу.
Боже нам єдність подай", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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