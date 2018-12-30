Рятувальники попереджають українців про небезпеку тонкої криги





Щодня фахівці Служби порятунку відвідують водойми, де спілкуються з громадянами про правила безпеки, - йдеться на



Профілактична робота проходить у всіх регіонах України та буде тривати і надалі, аби запобігти нещасним випадкам на водаймах у зимовий період.



Шановні громадяни!



З метою попередження нещасних випадків на ледь підмерзлих річках та озерах, Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян не виходити на тонку кригу, і застерегти від цього своїх дітей.



Завзятим рибалкам також слід зважати на те, що зимова ловля риби потребує особливо суворого дотримання правил безпеки при знаходженні на льоду.



Пам'ятайте, що необдумана та необережна поведінка може коштувати життя!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тривалі вихідні спонукають людей проводити дозвілля на замерзлих водоймах. Попередити любителей зимової риболовлі про ризики перебування на льоду, на річки та озера України приходять і рятувальники ДСНС.Щодня фахівці Служби порятунку відвідують водойми, де спілкуються з громадянами про правила безпеки, - йдеться на сайті ДСНС України.Профілактична робота проходить у всіх регіонах України та буде тривати і надалі, аби запобігти нещасним випадкам на водаймах у зимовий період.Шановні громадяни!З метою попередження нещасних випадків на ледь підмерзлих річках та озерах, Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян не виходити на тонку кригу, і застерегти від цього своїх дітей.Завзятим рибалкам також слід зважати на те, що зимова ловля риби потребує особливо суворого дотримання правил безпеки при знаходженні на льоду.Пам'ятайте, що необдумана та необережна поведінка може коштувати життя!

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