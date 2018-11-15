Біля Луцька дві автівки злетіли з дороги, - соцмережі





Про це написав у Facebook-спільноті “АвтоАндони Луцька” Сергій Карпенко.



“Через Рованці не їдьте. Не дорога – скло, два авто вже злетіли”, – написав користувач.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з погіршенням погодніх умов у селі Рованці дві автівки з'їхали з дороги.Про це написав у Facebook-спільноті “АвтоАндони Луцька”“Через Рованці не їдьте. Не дорога – скло, два авто вже злетіли”, – написав користувач.

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