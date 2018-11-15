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Біля Луцька дві автівки злетіли з дороги, - соцмережі

Біля Луцька дві автівки злетіли з дороги, - соцмережі
У зв'язку з погіршенням погодніх умов у селі Рованці дві автівки з'їхали з дороги.

Про це написав у Facebook-спільноті “АвтоАндони Луцька” Сергій Карпенко.

“Через Рованці не їдьте. Не дорога – скло, два авто вже злетіли”, – написав користувач.

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Теги: аварія, Рованці, доорога
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