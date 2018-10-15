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Пара ірландців розділила виграш лотереї в 145 млн доларів серед родичів і друзів

Пара ірландців розділила виграш лотереї в 145 млн доларів серед родичів і друзів
Подружжя, яке виграло у лотерею 115 мільйонів фунтів, планує розділити гроші з близькими та друзями, йдеться в ТСН.19.30.

Френсіс і Патрік Коноллі виграли 115 мільйонів фунтів - це майже 145 мільйонів американських доларів. Подружжя, яке живе разом уже 30 років, було дуже здивоване, коли дізналося про виграш і не могло повірити своєму щастю. Але згодом закохані вирішили поділитися своїм щастям, вони склали список з півсотні найближчих родичів та друзів, яким перепаде чимало грошей.

Хто потрапив до списку щасливчики не розголошують. Але можна здогадатися, що його очолюють три доньки та троє онуків подружжя.

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Теги: лотерея, виграш
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