Пара ірландців розділила виграш лотереї в 145 млн доларів серед родичів і друзів





Френсіс і Патрік Коноллі виграли 115 мільйонів фунтів - це майже 145 мільйонів американських доларів. Подружжя, яке живе разом уже 30 років, було дуже здивоване, коли дізналося про виграш і не могло повірити своєму щастю. Але згодом закохані вирішили поділитися своїм щастям, вони склали список з півсотні найближчих родичів та друзів, яким перепаде чимало грошей.



Хто потрапив до списку щасливчики не розголошують. Але можна здогадатися, що його очолюють три доньки та троє онуків подружжя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Подружжя, яке виграло у лотерею 115 мільйонів фунтів, планує розділити гроші з близькими та друзями, йдеться в ТСН.19.30 виграли 115 мільйонів фунтів - це майже 145 мільйонів американських доларів. Подружжя, яке живе разом уже 30 років, було дуже здивоване, коли дізналося про виграш і не могло повірити своєму щастю. Але згодом закохані вирішили поділитися своїм щастям, вони склали список з півсотні найближчих родичів та друзів, яким перепаде чимало грошей.Хто потрапив до списку щасливчики не розголошують. Але можна здогадатися, що його очолюють три доньки та троє онуків подружжя.

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