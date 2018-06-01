Процес переходу парафій РПЦ до ПЦУ має бути юридично захищеним, — нардеп з Луцька





Про це в ефірі “Ігор Лапін.



- Вчора Андрій Парубій у Стамбулі сказав, що вже наступного пленарного тижня він має винести на голосування законопроект, який стосується полегшення переходу парафії з УПЦ МП до Православної Церкви України. Які ваші прогнози: чи буде наступного пленарного тижня цей законопроект проголосований?



Маю велику надію, що цей законопроект буде проголосований. Тим більше, що суть його досить проста. Я знаю, що в кожному селі питання стоїть про те, що є церква і вона належить громаді. Її збудував не патріархат, а будували люди. Здавна було заведено, що якщо батюшка себе негоже вів — селяни запрошували іншого батюшку до церкви. Цей законопроект допомагає церковним громадам самим обирати за здравіє кого молитися.



Я би просив і вас, шановні журналісти: давайте ми будемо називати, згідно з нашим законом, Російську православну церкву Російською православною церквою, не Українською православною церквою Московського патріархату. Не існує ні в природі, ні вже в канонах такої назви як УПЦ МП. І ніколи не було, якщо говорити чесно. А наша Православна українська церква є автокефальна, вона є самостійна, є рівною серед рівних. Дотримуючись цих речей, держава не втручається в питання свободи совісті, питання церкви. Держава допомагає юридично захистити нашу церкву так само, як і нашу незалежність.



- Чи вплине отримання Томоса на громадське життя?



Томос — це є церковний документ. Він стосується того, що ми маємо свою помісну автокефальну церкву. Це документальне закріплення права Вселенського патріарха відновити історичну справедливість. Звичайно, політики будуть спекулювати на цьому. “Зрадофіли” будуть шукати зраду там, де її немає. Ще раз наголошую: завдання політиків, зокрема народних депутатів, — зробити юридичне підґрунтя для захисту нашої церкви. Люди дадуть оцінку, а історія все розставить на свої місця. Все вкрадене має бути повернене і сьогодні це відбувається.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Держава має юридично захистити процес переходу парафій РПЦ МП до Православної церкви України.Про це в ефірі “ Прямого ” заявив народний депутат УкраїниМаю велику надію, що цей законопроект буде проголосований. Тим більше, що суть його досить проста. Я знаю, що в кожному селі питання стоїть про те, що є церква і вона належить громаді. Її збудував не патріархат, а будували люди. Здавна було заведено, що якщо батюшка себе негоже вів — селяни запрошували іншого батюшку до церкви. Цей законопроект допомагає церковним громадам самим обирати за здравіє кого молитися.Я би просив і вас, шановні журналісти: давайте ми будемо називати, згідно з нашим законом, Російську православну церкву Російською православною церквою, не Українською православною церквою Московського патріархату. Не існує ні в природі, ні вже в канонах такої назви як УПЦ МП. І ніколи не було, якщо говорити чесно. А наша Православна українська церква є автокефальна, вона є самостійна, є рівною серед рівних. Дотримуючись цих речей, держава не втручається в питання свободи совісті, питання церкви. Держава допомагає юридично захистити нашу церкву так само, як і нашу незалежність.Томос — це є церковний документ. Він стосується того, що ми маємо свою помісну автокефальну церкву. Це документальне закріплення права Вселенського патріарха відновити історичну справедливість. Звичайно, політики будуть спекулювати на цьому. “Зрадофіли” будуть шукати зраду там, де її немає. Ще раз наголошую: завдання політиків, зокрема народних депутатів, — зробити юридичне підґрунтя для захисту нашої церкви. Люди дадуть оцінку, а історія все розставить на свої місця. Все вкрадене має бути повернене і сьогодні це відбувається.

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