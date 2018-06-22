У Луцьку розшукують 51-річного чоловіка





Інформацію про зникнення розмістила у мережі facebook Світлана Ніколаєва, - інформує



«Пропав чоловік Ніколаєв Олександр 1967 р.н. Ріст 172 см. худорлявої статури. Був одягнений: синя куртка з капюшоном, темні джинси, сині замшеві черевики, чорна кофта», – зазначає жінка.



У коментарі Першому інформацію про зникнення чоловіка підтвердили у прес-службі Нацполіції Волині.



Повідомили, що чоловік зник 30 грудня, а 3 січня надійшла заява про розшук. Повідомляють, що чоловік пішов з дому і не повернувся.





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