вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку розшукують 51-річного чоловіка

У Луцьку розшукують 51-річного чоловіка
У Луцьку розшукують чоловіка, який пішов з дому і не повернувся.

Інформацію про зникнення розмістила у мережі facebook Світлана Ніколаєва, - інформує Перший.

«Пропав чоловік Ніколаєв Олександр 1967 р.н. Ріст 172 см. худорлявої статури. Був одягнений: синя куртка з капюшоном, темні джинси, сині замшеві черевики, чорна кофта», – зазначає жінка.

У коментарі Першому інформацію про зникнення чоловіка підтвердили у прес-службі Нацполіції Волині.

Повідомили, що чоловік зник 30 грудня, а 3 січня надійшла заява про розшук. Повідомляють, що чоловік пішов з дому і не повернувся.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, чоловік, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині священику УПЦ (МП) заборонили служіння через бажання приєднатися до ПЦУ
У Гіркополонківській ОТГ зазнала краху спроба перевороту
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Карпатах лижник, якого шукають 3 дні, вийшов на зв’язок
Сьогодні, 17:25
У центрі Луцька горів тролейбус. ФОТО
Сьогодні, 17:16
У Луцьку розшукують 51-річного чоловіка
Сьогодні, 17:11
Родину Порошенка на Різдво сповідав волинський священик. ВІДЕО
Сьогодні, 16:50
«Побратими України» придбали техніку для волинської обласної дитячої лікарні. ФОТО
Сьогодні, 16:29
Схожі новини
Побили і відібрали гроші: у Луцьку знайшли зниклого чоловіка Побили і відібрали гроші: у Луцьку знайшли зниклого чоловіка
22 червень, 2018, 11:33
Розшукують 41-річного зниклого лучанина Розшукують 41-річного зниклого лучанина
01 грудень, 2016, 12:30
У Луцьку чоловік погрожував ножем сусіду У Луцьку чоловік погрожував ножем сусіду
08 січень, 13:09
Зникнення студента-іноземця у Луцьку: напередодні хлопець розійшовся з дівчиною Зникнення студента-іноземця у Луцьку: напередодні хлопець розійшовся з дівчиною
04 грудень, 2018, 19:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Рівненщині сім’я організувала видовищне світлове шоу на подвір'ї. ВІДЕО
Сьогодні, 10:05
 1
«Президент – не менеджер», – волинський нардеп
Сьогодні, 18:33
 0
На Волині п'яний насильник вигнав дружину і хвору доньку з дому
Сьогодні, 18:26
 0
У Луцьку – фестиваль вертепів. ФОТО
Сьогодні, 18:16
 0
У Ковелі хочуть підняти вартість проїзду
Сьогодні, 18:00
 0
Медіа
відео
1/8