Луцькі інспектори з паркування отримали обладнання для видачі електронних постанов. ФОТО





Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у



"З 27 вересня 2018 року вступив в дію Закон України «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України з реформування сфери паркування транспортних засобів». У відповідності, на департамент муніципальної варти Луцької міської ради покладено функції паркування.



Відповідальні інспектори за нову галузь успішно пройшли навчання та вже готові до серйозної роботи на вулицях нашого міста, окрім того, готовий департамент і технічно. Днями ми отримали спеціалізоване обладнання для видачі електронних постанов, обладнали типове робоче місце користувача НАІС, виконавчим комітетом виділено спеціалізоване приміщення для облаштування серверної тощо.



В тісній співпраці з нами й департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Вони завершують розробку схем дорожнього руху по місту, де будуть встановлені спеціальні знаки та таблички, а як тільки зійде сніг – на дороги нанесуть спеціальну розмітку.



ЗАЛИШИЛОСЯ МАЛО!!! Для того, щоб інспектори з паркування приступили до своїх прямих обов’язків, департамент муніципальної варти Луцька очікує лише на дозвіл від Головного сервісного центру МВС до інформаційних ресурсів Національної автоматизованої інформаційної системи (НАІС) Єдиного державного реєстру МВС України щодо транспортних засобів та їх власників.", - йдеться в дописі.



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