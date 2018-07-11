На Волині жінці з підозрою на запалення легень відмовлялись робити рентген





55-річна Світлана Власюк з температурою і кашлем звернулася до свого лікаря Тамари Сергеєвої в амбулаторію, яка розташована на проспекті Дружби. Розповідає, що після Різдва вирішила взяти талон на 8-ме січня, та були лише не 9-те. На прийомі жінці дали направлення на рентгенографію грудної клітки в 22 кабінет поліклініки НЦМЛ.



“Прийшла на рентген, а мені кажуть, що не роблять за направленнями з амбулаторій. Послали в 3-поверхове приміщення лікарні, на перший поверх. Там також не хотіли робити. З криками та скандалами напросилася на обстеження, зробили. Медсестра ще перед тим обурювалася і казала до когось: “А що вже можна”, – розповідає Світлана.



Коли жінка отримала знімок і повернулася до свого сімейного лікаря, то зі здивуванням почала розпитувати для чого ж посилати, якщо там (в рентгенкабінеті поліклініки, – ред.) відмовляють в обстеженні. Лікар відповіла, що до обіда всі приходили зі знімками і нічого не казали.



“Я з температурою, підозрою на запалення легень, повинна бігати по кабінетам і просити, щоб мені зробили рентген, маючи направлення? Вже готова була і заплатити, щоб зробили. Таке ставлення до пацієнтів не є нормальне”, – обурюється жінка.



Додамо, що згідно з медичною реформою, сімейні лікарі та педіатри приймають пацієнтів у амболаторіях і надають первинну ланку медичної допомоги, входить також перелік безплатних послуг (загальний аналіз крові (з лейкоцитарною формою) й сечі, аналіз на цукор, холестерин, вимірювання тиску, електрокардіограма, швидкі тести на вагітність, ВІЛ і тропонін).



В рамках медичної реформи Центр первинної-медико санітарної допомоги вийшов зі складу НЦМЛ. Для проходження додаткових обстежень (для прикладу, таких як рентген) Центр ПМСД мав би оплачувати послуги лікарні, згідно тієї ж медичної реформи, та судячи із ситуації, про яку розповіла мешканка Нововолинська, ймовірно це питання не вирішене.



Та щоб знати достеменно, як людям пройти додаткові обстеження, чи погодили співпрацю головний лікар Центру ПМСД Ольга Попіка та головний лікар НЦМЛ Віктор Мороз та з приводу відмови робити рентген жінці з направленням від сімейного лікаря, журналісти звернуться за коментарями.



Прохання до читачів: якщо у вас виникали подібні ситуації або ви маєте запитання чи зауваження з приводу надання медичних послуг у Нововолинську, лишайте ваші коментарі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9-го січня ввечері в редакцію інтернет-видання «БУГ» звернулася мешканка Нововолинська, обурена наданням медичних послуг. За її словами, отримавши направлення від сімейного лікаря на рентген, в поліклініці відмовилися робити обстеження.55-річназ температурою і кашлем звернулася до свого лікаряв амбулаторію, яка розташована на проспекті Дружби. Розповідає, що після Різдва вирішила взяти талон на 8-ме січня, та були лише не 9-те. На прийомі жінці дали направлення на рентгенографію грудної клітки в 22 кабінет поліклініки НЦМЛ.“Прийшла на рентген, а мені кажуть, що не роблять за направленнями з амбулаторій. Послали в 3-поверхове приміщення лікарні, на перший поверх. Там також не хотіли робити. З криками та скандалами напросилася на обстеження, зробили. Медсестра ще перед тим обурювалася і казала до когось: “А що вже можна”, – розповідає Світлана.Коли жінка отримала знімок і повернулася до свого сімейного лікаря, то зі здивуванням почала розпитувати для чого ж посилати, якщо там (в рентгенкабінеті поліклініки, – ред.) відмовляють в обстеженні. Лікар відповіла, що до обіда всі приходили зі знімками і нічого не казали.“Я з температурою, підозрою на запалення легень, повинна бігати по кабінетам і просити, щоб мені зробили рентген, маючи направлення? Вже готова була і заплатити, щоб зробили. Таке ставлення до пацієнтів не є нормальне”, – обурюється жінка.Додамо, що згідно з медичною реформою, сімейні лікарі та педіатри приймають пацієнтів у амболаторіях і надають первинну ланку медичної допомоги, входить також перелік безплатних послуг (загальний аналіз крові (з лейкоцитарною формою) й сечі, аналіз на цукор, холестерин, вимірювання тиску, електрокардіограма, швидкі тести на вагітність, ВІЛ і тропонін).В рамках медичної реформи Центр первинної-медико санітарної допомоги вийшов зі складу НЦМЛ. Для проходження додаткових обстежень (для прикладу, таких як рентген) Центр ПМСД мав би оплачувати послуги лікарні, згідно тієї ж медичної реформи, та судячи із ситуації, про яку розповіла мешканка Нововолинська, ймовірно це питання не вирішене.Та щоб знати достеменно, як людям пройти додаткові обстеження, чи погодили співпрацю головний лікар Центру ПМСДта головний лікар НЦМЛта з приводу відмови робити рентген жінці з направленням від сімейного лікаря, журналісти звернуться за коментарями.Прохання до читачів: якщо у вас виникали подібні ситуації або ви маєте запитання чи зауваження з приводу надання медичних послуг у Нововолинську, лишайте ваші коментарі.

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