На Волині рятувальники за день витягли з кюветів три машини. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.



10 січня о 16:10 на пункт зв’язку служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що у селі Доманове Ратнівського району внаслідок несприятливих кліматичних умов легковий автомобіль злетів у придорожній кювет.



На місце події прибули працівники Державної пожежно-рятувальної частини №14 смт Ратне, які здійснили буксирування автомобіля за допомогою тросу на безпечну ділянку дороги.



О 7:05 поблизу села Микуличі Володимир-Волинського району рятувальники допомогли витягнути з кювету мікроавтобус, де перебувало 4 людей, а 8:45 у місті Ковелі відбуксирували вантажівку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу на Волині рятувальники витягли з кюветів три авто.Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.10 січня о 16:10 на пункт зв’язку служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що у селі Доманове Ратнівського району внаслідок несприятливих кліматичних умов легковий автомобіль злетів у придорожній кювет.На місце події прибули працівники Державної пожежно-рятувальної частини №14 смт Ратне, які здійснили буксирування автомобіля за допомогою тросу на безпечну ділянку дороги.О 7:05 поблизу села Микуличі Володимир-Волинського району рятувальники допомогли витягнути з кювету мікроавтобус, де перебувало 4 людей, а 8:45 у місті Ковелі відбуксирували вантажівку.

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