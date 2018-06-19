На Волині рятувальники за день витягли з кюветів три машини. ФОТО
Сьогодні, 10:12
За добу на Волині рятувальники витягли з кюветів три авто.
Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.
10 січня о 16:10 на пункт зв’язку служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що у селі Доманове Ратнівського району внаслідок несприятливих кліматичних умов легковий автомобіль злетів у придорожній кювет.
На місце події прибули працівники Державної пожежно-рятувальної частини №14 смт Ратне, які здійснили буксирування автомобіля за допомогою тросу на безпечну ділянку дороги.
О 7:05 поблизу села Микуличі Володимир-Волинського району рятувальники допомогли витягнути з кювету мікроавтобус, де перебувало 4 людей, а 8:45 у місті Ковелі відбуксирували вантажівку.
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Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.
10 січня о 16:10 на пункт зв’язку служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що у селі Доманове Ратнівського району внаслідок несприятливих кліматичних умов легковий автомобіль злетів у придорожній кювет.
На місце події прибули працівники Державної пожежно-рятувальної частини №14 смт Ратне, які здійснили буксирування автомобіля за допомогою тросу на безпечну ділянку дороги.
О 7:05 поблизу села Микуличі Володимир-Волинського району рятувальники допомогли витягнути з кювету мікроавтобус, де перебувало 4 людей, а 8:45 у місті Ковелі відбуксирували вантажівку.
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