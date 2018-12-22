Картини, ґудзики, медалі: волинські митники роздали в музеї врятовані старожитності

Врятовані волинськими митниками старожитності передали до музеїв країни.Про це повідомили у Волинській митниці ДФС.За рішенням Експертно-фондової ради при Міністерстві культури України з питань безплатної передачі вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до законодавства в дохід держави, врятовані волинськими митниками старожитності посіли своє місце серед експонатів національних музеїв.Зокрема, Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (м. Київ) поповнився живописними роботами «Морська гавань у місячну ніч», «Гон диких вепрів у лісовій пущі», «На Штарнберському озері». Вінницький обласний художній музей прийме у колекцію пейзажі «З березами над дорогою до села», «З деревами над струмком», «Сцена в пивниці».До експонатів Меморіального комплексу Національного музею історії України у Другій світовій війні долучили вивіску з прикордонного стовпа Галіції із зображенням герба Австро-Угорщини.А фонди Волинського краєзнавчого музею поповнились новим самоваром та колекціями: ґудзиків, медалей, знаків, кокард. Усього – 22 одиниці культурних цінностей, які громадянин Литви протиправно намагався вивезти з України через митний пост Ягодин.