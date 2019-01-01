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На Волині зловили чоловіка, який ловив рибу у заборонених місцях

На Волині зловили чоловіка, який ловив рибу у заборонених місцях
На Волині у період з 8 по 14 січня рибпатрульні зафіксували 29 порушень правил рибальства.

Більшість порушень, які були викриті, спричинені перевищенням кількості знарядь лову на одного рибалку та вилову водних біоресурсів у зимувальних ямах, - інформує Держрибагентство.

Волинський рибоохоронний патруль наголошує, що риболовля у заборонений період дозволена на ділянках для любительського рибальства за межами зимувальних ям. При цьому любительський лов риби дозволяється зимовими вудками із блешнею вертикального блешніння з гачком не більше №10, мормишкою, наживною і живцевою снастями.

Загальна кількість гачків на водоймах загального користування не повинна перевищувати п’ять одиниць на особу.

За недотримання вищевказаних норм передбачена адмінвідповідальність - штраф від 34 до 680 грн. Крім штрафу за незаконний вилов нараховується збитки за кожну виловлену рибину, наприклад: судака – 510 грн, сома — 425 грн, щуки — 340 грн, сазана (коропа) — 306 грн, білого амура — 255 грн, товстолобика — 255 грн, білизни (жереха) — 255 грн, ляща — 170 грн, лина — 119 грн, плітки — 85 грн, краснопірки — 68 грн, карася – 17 грн тощо.



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Теги: рибпатрульні, порушення
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