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У Волиньраді – обшуки: в СБУ спростували «закиди» про вказівку Порошенка

У Волиньраді – обшуки: в СБУ спростували «закиди» про вказівку Порошенка
У приміщенні Волинської обласної ради 17 січня тривають обшуки. Зокрема, слідчі дії проводять на комунальному підприємстві "Волиньприродресурс", що знаходиться у приміщенні облради.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області Павло Чурсін розповів, що обшуки проводять в рамках кримінального провадження. На це є відповідна ухвала суду. Причина обшуків ж є таємницею досудового розслідування.

Окрім того, Павло Чурсін спростував інформацію, поширювану облрадою та партією "УКРОП" про те, що нібито вказівку влаштувати обшуки дав вказівку Президент України Петро Порошенко.

"Я, як співробітник СБУ, розслідую кримінальне провадження як член групи слідчих. І я працюю під керівництвом СБУ, тому ніяких вказівок я не отримую ні від Адміністрації Президента України, ні від Президента", - сказав він.

Нагадаємо, підприємство «Волиньприродресурс» позичило 62 мільйони гривень на дозволи для видобутку бурштину й торфу на Волині у київського підприємства «Ізумруд», яке займається обробкою коштовного каміння. Згадане підприємтсво пов'язують з групою «Приват» олігарха Ігоря Коломойського.

Прокуратура запідозрила, що ліцензії «Волиньприродресурс» отримало незаконно. У лютому 2017 року прокуратура вже проводила обшуки на підприємстві «Волиньприродресурс», де й виявили незаконну ліцензію на видобуток бурштину.

Керівником КП «Волиньприродресурс» тоді був депутат Волинської обласної ради Василь Столяр. 3 лютого 2017 року підприємство очолив Веніамін Туз.

Більше того, нещодавно Верховний Суд України не дозволив підприємству «Волиньприродресурс» видобувати бурштин на Маневиччині.





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Теги: обшуки, Волиньрада, Павло Чурсін
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