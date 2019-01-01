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На Водохреще на Волині чергуватимуть півсотні рятувальників

На Водохреще на Волині чергуватимуть півсотні рятувальників
На Водохреща на водоймах Волинської області чергуватимуть понад півсотні рятувальників.

Щоб запобігти небезпечним подіям, у Волинській області визначено 22 місця, де можна буде зануритися у крижану воду під наглядом рятувальників, - повідомили у прес-службі волинських рятувальників.

Там чергуватимуть 65 співробітників ДСНС, у тому числі й медичні працівники та водолази. Залучать 12 одиниць техніки із засобами порятунку на воді.

Зокрема в обласному центрі місця для купання будуть традиційно обладнані на Центральному пляжі на річці Стир, а також на Теремнівських ставках.

Напередодні рятувальники провели профілактичну роботу з громадянами та нагадали їм правила безпечного поводження на водних об’єктах, а також провели показові навчання, щоб продемонструвати порядок надання допомоги людині, яка провалилася під кригу, а також показали, як постраждалому самотужки вибратися на берег.

"Управління ДСНС України у Волинській області закликає громадян відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних, дотримуватися правил поведінки на водоймах під час Водохреща, а у випадку небезпеки телефонувати до Служби порятунку "101", - йдеться у повідомленні.

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Теги: рятувальники, Водохреще, Волинь
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