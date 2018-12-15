На Волині збирають гроші для юнака, який отримав страшні опіки від котла

Павло Сахарчук, потрапив у біду – внаслідок нещасного випадку



Наразі він перебуває в опіковому центрі в Луцьку, - пише газета



Днями юнак переніс операцію з пересадки екошкіри на руки та обличчя. Мама Сніжана Іванівна розповіла, що лікарі оцінюють стан Павла як тяжкий, але стабільний.



Так як опіки глибокі, через кілька днів готуватимуть хлопця до наступної операції з пересадки уже власної шкіри на обличчя.



Для проведення першої операції потрібні були десять донорів, трьома стали мама та двоє близьких родичів, а інших довелося терміново шукати. На порятунок життя Павла родина щодень шукала чималі кошти, бувало, що треба було сплатити 15 тис. грн. на лікування. Тож попереду – ще одна операція та довготривале й дороговартісне лікування.



Активно як волонтер допомогає їм вишукувати кошти троюрідна сестра Павла Анна Лопухович, котра проживає в Луцьку. Тож у соцмережах вона поширювала прохання допомогти Павлу у лікуванні.



Тож родина звертається з проханням до всіх небайдужих людей допомогти коштами у лікуванні сина Павла Сахарчука



РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ПЕРЕРАХУНКУ КОШТІВ:



4149 4991 0042 5113 (банківська картка сестри-волонтера Анни Валеріївни Лопухович);

4149 4390 0589 7115 (мама Сніжана Іванівна Сахарчук).

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