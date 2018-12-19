У дворі волинської школи з'явився «ресторанчик» для птахів. ФОТО

У шкільному лісництві, що у Куснищанській школі на Волині, традиційно виготовили годівниці для птахів.Їх нещодавно розмістили із ласощами для пернатих на деревах шкільного подвір’я, - повідомили у прес-службі Любомльського лісгоспу.Як розповів керівник гуртка, таку акцію вони проводять щорічно взимку. Тож і юні природолюби, і інші учні цього навчального закладу тепер спостерігатимуть, які птахи нашого краю прилітають поживитися в цю холодну пору.Петро Антонюк упевнений, що такі заходи несуть у собі і виховний, і пізнавальний момент для дітей.