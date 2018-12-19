У дворі волинської школи з'явився «ресторанчик» для птахів. ФОТО
Сьогодні, 19:15
У шкільному лісництві, що у Куснищанській школі на Волині, традиційно виготовили годівниці для птахів.
Їх нещодавно розмістили із ласощами для пернатих на деревах шкільного подвір’я, - повідомили у прес-службі Любомльського лісгоспу.
Як розповів керівник гуртка Петро Антонюк, таку акцію вони проводять щорічно взимку. Тож і юні природолюби, і інші учні цього навчального закладу тепер спостерігатимуть, які птахи нашого краю прилітають поживитися в цю холодну пору.
Петро Антонюк упевнений, що такі заходи несуть у собі і виховний, і пізнавальний момент для дітей.
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Їх нещодавно розмістили із ласощами для пернатих на деревах шкільного подвір’я, - повідомили у прес-службі Любомльського лісгоспу.
Як розповів керівник гуртка Петро Антонюк, таку акцію вони проводять щорічно взимку. Тож і юні природолюби, і інші учні цього навчального закладу тепер спостерігатимуть, які птахи нашого краю прилітають поживитися в цю холодну пору.
Петро Антонюк упевнений, що такі заходи несуть у собі і виховний, і пізнавальний момент для дітей.
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