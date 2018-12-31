Після свят луцькими ялинками гратимуться звірі. ВІДЕО





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Ці сосни та ялинки комунальники підібрали на двох вулицях Луцька. Зазвичай хвою викидають після Водохреща, але деякі господарі вже позбуваються глиці, що осипається. Тому за один рейс комунальників на господарчий двір зоопарку потрапляє до двох сотень новорічних дерев. А ще два роки вантаж прямував на заміський погілон до села Брище.



Хвоя – неабияка вітамінна домішка звірям. Вона клітковинна, антисептик та білок для жуйних тварин. Утім, нею також залюбки ласують лиси та навіть фазани.



«Перед тим, як ялинка потрапляє до тварини, ми її оглядаємо, щоб там не було ніякої іграшки, ніякого дощика. Барани, вівці, олені – всі вони обгризають кору. Так само для мавпочок – вони собі скачуть на них, мають чим зайнятися», – розповіла працівник звіринця Тетяна Шкірпан.



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Особливим способом використовують дерева тутешні ведмеді. Спочатку вони общипують гілки і з'їдають, а те, що залишається, використовують як іграшки та затягують в барлогу на утеплення, як підстилку.



Крім того, стовбури ялинок рубають на дрова. Таким способом обігрівають не тільки пернатих в зимівнику, а й приміщення поруч. "Зелена" утилізація – проста і корисна. Городяни про неї знають і деякі вже самі несуть ялинку не на смітник, а на згодовування звірам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку «використані» ялинки не викидають на звалище, а завозять до місцевого зоопарку.Про це йдеться у сюжеті «Сегодня» Ці сосни та ялинки комунальники підібрали на двох вулицях Луцька. Зазвичай хвою викидають після Водохреща, але деякі господарі вже позбуваються глиці, що осипається. Тому за один рейс комунальників на господарчий двір зоопарку потрапляє до двох сотень новорічних дерев. А ще два роки вантаж прямував на заміський погілон до села Брище.Хвоя – неабияка вітамінна домішка звірям. Вона клітковинна, антисептик та білок для жуйних тварин. Утім, нею також залюбки ласують лиси та навіть фазани.«Перед тим, як ялинка потрапляє до тварини, ми її оглядаємо, щоб там не було ніякої іграшки, ніякого дощика. Барани, вівці, олені – всі вони обгризають кору. Так само для мавпочок – вони собі скачуть на них, мають чим зайнятися», – розповіла працівник звіринцяОсобливим способом використовують дерева тутешні ведмеді. Спочатку вони общипують гілки і з'їдають, а те, що залишається, використовують як іграшки та затягують в барлогу на утеплення, як підстилку.Крім того, стовбури ялинок рубають на дрова. Таким способом обігрівають не тільки пернатих в зимівнику, а й приміщення поруч. "Зелена" утилізація – проста і корисна. Городяни про неї знають і деякі вже самі несуть ялинку не на смітник, а на згодовування звірам.

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