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Показали унікальні світлини спорудження костелу на Волині. ФОТО

Показали унікальні світлини спорудження костелу на Волині. ФОТО
Костел Св. Аргентінуса в Цумані був однією із найпомітніших будівель на Волині міжвоєнного періоду. Храм був зведений у стилі романської архітектури італійських святинь.

Офіційне відкриття відбулось 1936 року. Спонсором будівництва був олицький князь Януш Радзивілл.

В польському архіві AGAD вдалось розшукати кілька світлин, які були зроблені під час будівництва святині в Цумані. Також маємо одне панорамне фото населеного пункту.

Прикро, але до нашого часу костел в Цумані не зберігся. Недавно фото збудованого костелу в Цумані поширив у мережі Facebook лучанин Роман Павлюк, воно знаходиться в фондах Національного цифрового архіву Польщі.

Показали унікальні світлини спорудження костелу на Волині. ФОТО
Показали унікальні світлини спорудження костелу на Волині. ФОТО
Показали унікальні світлини спорудження костелу на Волині. ФОТО
Показали унікальні світлини спорудження костелу на Волині. ФОТО
Показали унікальні світлини спорудження костелу на Волині. ФОТО
Показали унікальні світлини спорудження костелу на Волині. ФОТО
Показали унікальні світлини спорудження костелу на Волині. ФОТО
Показали унікальні світлини спорудження костелу на Волині. ФОТО


Джерело: AGAD, NAC
Тетяна Яцечко-Блаженко

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Теги: костел, Цумань, Волинь, Тетяна Яцечко-Блаженко
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