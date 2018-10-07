Показали унікальні світлини спорудження костелу на Волині. ФОТО

Костел Св. Аргентінуса в Цумані був однією із найпомітніших будівель на Волині міжвоєнного періоду. Храм був зведений у стилі романської архітектури італійських святинь.Офіційне відкриття відбулось 1936 року. Спонсором будівництва був олицький князьВ польському архіві AGAD вдалось розшукати кілька світлин, які були зроблені під час будівництва святині в Цумані. Також маємо одне панорамне фото населеного пункту.Прикро, але до нашого часу костел в Цумані не зберігся. Недавно фото збудованого костелу в Цумані поширив у мережі Facebook лучанин, воно знаходиться в фондах Національного цифрового архіву Польщі.Джерело: AGAD, NAC