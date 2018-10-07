Показали унікальні світлини спорудження костелу на Волині. ФОТО
Сьогодні, 07:34
Костел Св. Аргентінуса в Цумані був однією із найпомітніших будівель на Волині міжвоєнного періоду. Храм був зведений у стилі романської архітектури італійських святинь.
Офіційне відкриття відбулось 1936 року. Спонсором будівництва був олицький князь Януш Радзивілл.
В польському архіві AGAD вдалось розшукати кілька світлин, які були зроблені під час будівництва святині в Цумані. Також маємо одне панорамне фото населеного пункту.
Прикро, але до нашого часу костел в Цумані не зберігся. Недавно фото збудованого костелу в Цумані поширив у мережі Facebook лучанин Роман Павлюк, воно знаходиться в фондах Національного цифрового архіву Польщі.
Джерело: AGAD, NAC
Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Офіційне відкриття відбулось 1936 року. Спонсором будівництва був олицький князь Януш Радзивілл.
В польському архіві AGAD вдалось розшукати кілька світлин, які були зроблені під час будівництва святині в Цумані. Також маємо одне панорамне фото населеного пункту.
Прикро, але до нашого часу костел в Цумані не зберігся. Недавно фото збудованого костелу в Цумані поширив у мережі Facebook лучанин Роман Павлюк, воно знаходиться в фондах Національного цифрового архіву Польщі.
Джерело: AGAD, NAC
Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Показали унікальні світлини спорудження костелу на Волині. ФОТО
Сьогодні, 07:34
Співав весь зал: волинський хор з аншлагом виступив у Рівному
Сьогодні, 03:03
Вантажний потяг на смерть переїхав чоловіка
Сьогодні, 01:02