Юна волинська майстриня підкорила суддів всеукраїнського конкурсу
Сьогодні, 19:13
Дев'ятикласниця з Володимира-Волинького стала переможницею Всеукраїнського конкурсу молодих обдарувань.
Про це пише Володимир Медіа.
Вихованка Володимир-Волинської дитячої художньої школа Юлія Маковська посіла призове місце у VІІ Всеукраїнському конкурсі молодих обдарувань «Текстильний первоцвіт», який традиційно відбувся у Вижниці Чернівецької області, і мета якого – виявити та згуртувати юних митців, закоханих у декоративну тканину, котрі вміють поєднувати різноманітні засоби художньої виразності у сучасному текстилі.
Юлія навчається у дев’ятому класі ЗОШ №2. Мистецтвом займається з 4 класу. А минулого року стала випускницею художньої школи, яку закінчила з червоним дипломом.
Її роботу «Кізонька» як одну з найкращих відправили для участі у проекті. До речі, два роки тому вона вже була призеркою цього конкурсу і це її друга нагорода у ньому.
Колекція юної майстрині налічує понад сотню робіт. Окрім того, дівчинка має чимало нагород та відзнак, які отримала на різноманітних конкурсах. Любов до мистецтва спонукає Юлію творити далі й досягати нових вершин.
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Про це пише Володимир Медіа.
Вихованка Володимир-Волинської дитячої художньої школа Юлія Маковська посіла призове місце у VІІ Всеукраїнському конкурсі молодих обдарувань «Текстильний первоцвіт», який традиційно відбувся у Вижниці Чернівецької області, і мета якого – виявити та згуртувати юних митців, закоханих у декоративну тканину, котрі вміють поєднувати різноманітні засоби художньої виразності у сучасному текстилі.
Юлія навчається у дев’ятому класі ЗОШ №2. Мистецтвом займається з 4 класу. А минулого року стала випускницею художньої школи, яку закінчила з червоним дипломом.
Її роботу «Кізонька» як одну з найкращих відправили для участі у проекті. До речі, два роки тому вона вже була призеркою цього конкурсу і це її друга нагорода у ньому.
Колекція юної майстрині налічує понад сотню робіт. Окрім того, дівчинка має чимало нагород та відзнак, які отримала на різноманітних конкурсах. Любов до мистецтва спонукає Юлію творити далі й досягати нових вершин.
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