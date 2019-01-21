Юна волинська майстриня підкорила суддів всеукраїнського конкурсу





Про це пише



Вихованка Володимир-Волинської дитячої художньої школа Юлія Маковська посіла призове місце у VІІ Всеукраїнському конкурсі молодих обдарувань «Текстильний первоцвіт», який традиційно відбувся у Вижниці Чернівецької області, і мета якого – виявити та згуртувати юних митців, закоханих у декоративну тканину, котрі вміють поєднувати різноманітні засоби художньої виразності у сучасному текстилі.



Юлія навчається у дев’ятому класі ЗОШ №2. Мистецтвом займається з 4 класу. А минулого року стала випускницею художньої школи, яку закінчила з червоним дипломом.



Її роботу «Кізонька» як одну з найкращих відправили для участі у проекті. До речі, два роки тому вона вже була призеркою цього конкурсу і це її друга нагорода у ньому.



Колекція юної майстрині налічує понад сотню робіт. Окрім того, дівчинка має чимало нагород та відзнак, які отримала на різноманітних конкурсах. Любов до мистецтва спонукає Юлію творити далі й досягати нових вершин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дев'ятикласниця з Володимира-Волинького стала переможницею Всеукраїнського конкурсу молодих обдарувань.Про це пише Володимир Медіа Вихованка Володимир-Волинської дитячої художньої школапосіла призове місце у VІІ Всеукраїнському конкурсі молодих обдарувань «Текстильний первоцвіт», який традиційно відбувся у Вижниці Чернівецької області, і мета якого – виявити та згуртувати юних митців, закоханих у декоративну тканину, котрі вміють поєднувати різноманітні засоби художньої виразності у сучасному текстилі.Юлія навчається у дев’ятому класі ЗОШ №2. Мистецтвом займається з 4 класу. А минулого року стала випускницею художньої школи, яку закінчила з червоним дипломом.Її роботу «Кізонька» як одну з найкращих відправили для участі у проекті. До речі, два роки тому вона вже була призеркою цього конкурсу і це її друга нагорода у ньому.Колекція юної майстрині налічує понад сотню робіт. Окрім того, дівчинка має чимало нагород та відзнак, які отримала на різноманітних конкурсах. Любов до мистецтва спонукає Юлію творити далі й досягати нових вершин.

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