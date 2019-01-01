Коротке замикання: у селі на Волині горіла літня кухня
Сьогодні, 08:14
У селі Гумнище Горохівського району горіла літня кухня одного із господарств.
Про це пише Волинь Нова.
Ймовірною причиною цієї пожежі рятівники називають замикання електропроводки і закликають бути обачними у зимовий період, використовуючи обігрівачі.
Вогонь ліквідували.
Також близько 22 години заграва розтривожила жителів села Ярівка Горохівського району.
Як з’ясувалося, невідомі підпалили старі покришки від сільськогосподарської техніки, викинуті на присадибну ділянку домоволодіння, в котрому наразі ніхто не проживає.
Багаття швидко загасили.
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Про це пише Волинь Нова.
Ймовірною причиною цієї пожежі рятівники називають замикання електропроводки і закликають бути обачними у зимовий період, використовуючи обігрівачі.
Вогонь ліквідували.
Також близько 22 години заграва розтривожила жителів села Ярівка Горохівського району.
Як з’ясувалося, невідомі підпалили старі покришки від сільськогосподарської техніки, викинуті на присадибну ділянку домоволодіння, в котрому наразі ніхто не проживає.
Багаття швидко загасили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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