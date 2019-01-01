Коротке замикання: у селі на Волині горіла літня кухня





Про це пише



Ймовірною причиною цієї пожежі рятівники називають замикання електропроводки і закликають бути обачними у зимовий період, використовуючи обігрівачі.



Вогонь ліквідували.



Також близько 22 години заграва розтривожила жителів села Ярівка Горохівського району.



Як з’ясувалося, невідомі підпалили старі покришки від сільськогосподарської техніки, викинуті на присадибну ділянку домоволодіння, в котрому наразі ніхто не проживає.



Багаття швидко загасили.

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