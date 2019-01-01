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«Якщо громада так вирішила, так має бути», – настоятель волинського храму про перехід до ПЦУ. ВІДЕО

«Якщо громада так вирішила, так має бути», – настоятель волинського храму про перехід до ПЦУ. ВІДЕО
19-го січня жителі сіл Гряди та Хренів Іваничівського району, які є прихожанами місцевого храму Казанської ікони Божої Матері, одноголосно разом зі священиком вирішили перейти до ПЦУ.

Як розповіли очевидці події, у храмі на свято Водохреща відбулися збори релігійної громади, на яких проголосували та залишили свої підписи на підтримку переходу більше 370-ти людей, - пише «БУГ».

Спочатку, розповідають медпрацівники амбулаторії, яка знаходиться неподалік церкви, зібралася ініціативна група людей, до якої входило трохи більше 20-ти чоловік, яка і запустила цей процес.

До ініціативної групи входив і директор школи села Гряди Володимир Томчук. Документи зі зборів 19-го січня Володимир Віталійович показує на камеру. Є на папері і більше 370 підписів, і протокол зборів.

Як зазначає директор, 19-те січня для села було дійсно святковим днем, тому що радісна звістка нікого не лишила байдужим. Приємно і те, розповідає Володимир, що місцевий священик також відразу підтримав рішення прихожан.

Як розповідає сам священнослужитель отець Георгій, служби в храмі він проводить вже більше 20-ти років. Коли дізнався про ініціативу громади, то вирішив підтримати одразу. Звісно, що в душі ще і сьогодні є страх перед майбутнім, адже «завжди важко бути одним з перших, тому бути першим я не хотів. Але якщо громада так вирішила, так має бути», – розповів о. Георгій.

Зазначимо, це вже не перша парафія, яка прийняла рішення про вихід з УПЦ МП на Волині. Але на відміну від села Гряди, є настоятелі храмів, які не підтримують рішення громади про перехід в нову церкву.


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Теги: церква, ПЦУ, Гряди
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Коментарі 1
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Якщо сама громада - то так! А якщо громадам шепочуть, то як це сприймати?!
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