У Луцьку шукають перевізників на маршрути №17 та 17а

У Луцьку оголосили конкурс на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах №17 та №17а.Про це йшлося у середу, 23 січня, під час засідання виконкому Луцькради.Потреба у пошуку перевізників на ці маршрути виникла через наближення закінчення терміну дії договорів на перевезення пасажирів.У конкурсі можуть брати участь автобуси категорії М3 класу I з екологічними показниками не нижче Євро-5. Також перевізник має забезпечити належне функціонування системи МАК на автобусах.Відповідно до умов конкурсу, на маршрутах має курсувати мінімум один автобус. Термін заключення договору з перевізником – три роки.