У Луцьку шукають перевізників на маршрути №17 та 17а
Сьогодні, 10:10
У Луцьку оголосили конкурс на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах №17 та №17а.
Про це йшлося у середу, 23 січня, під час засідання виконкому Луцькради.
Потреба у пошуку перевізників на ці маршрути виникла через наближення закінчення терміну дії договорів на перевезення пасажирів.
У конкурсі можуть брати участь автобуси категорії М3 класу I з екологічними показниками не нижче Євро-5. Також перевізник має забезпечити належне функціонування системи МАК на автобусах.
Відповідно до умов конкурсу, на маршрутах має курсувати мінімум один автобус. Термін заключення договору з перевізником – три роки.
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Про це йшлося у середу, 23 січня, під час засідання виконкому Луцькради.
Потреба у пошуку перевізників на ці маршрути виникла через наближення закінчення терміну дії договорів на перевезення пасажирів.
У конкурсі можуть брати участь автобуси категорії М3 класу I з екологічними показниками не нижче Євро-5. Також перевізник має забезпечити належне функціонування системи МАК на автобусах.
Відповідно до умов конкурсу, на маршрутах має курсувати мінімум один автобус. Термін заключення договору з перевізником – три роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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