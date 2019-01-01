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У Луцьку шукають перевізників на маршрути №17 та 17а

У Луцьку шукають перевізників на маршрути №17 та 17а
У Луцьку оголосили конкурс на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах №17 та №17а.

Про це йшлося у середу, 23 січня, під час засідання виконкому Луцькради.

Потреба у пошуку перевізників на ці маршрути виникла через наближення закінчення терміну дії договорів на перевезення пасажирів.

У конкурсі можуть брати участь автобуси категорії М3 класу I з екологічними показниками не нижче Євро-5. Також перевізник має забезпечити належне функціонування системи МАК на автобусах.

Відповідно до умов конкурсу, на маршрутах має курсувати мінімум один автобус. Термін заключення договору з перевізником – три роки.

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Теги: маршрути, Луцьк
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