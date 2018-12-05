Розшукують волинянина, який пішов з дому і не повернувся. ФОТО
Сьогодні, 11:42
Розшукують жителя села Красностав Волянюка Андрія Васильовича, який зник в середині січня 2019 року.
Про це пише ВолиньUA.
Чоловік 15.09.1959 року народження.
Був одягнений в коричневу штучну шубу.
Зазначають, що чоловік зловживає спиртними напоями та схильний до бродяжництва.
Володимир-Волинська поліція просить усіх, кому відома будь-яка інформація про розшукуваного повідомити за номерами: 093-194-17-95, 2-25-70 або 102.
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Про це пише ВолиньUA.
Чоловік 15.09.1959 року народження.
Був одягнений в коричневу штучну шубу.
Зазначають, що чоловік зловживає спиртними напоями та схильний до бродяжництва.
Володимир-Волинська поліція просить усіх, кому відома будь-яка інформація про розшукуваного повідомити за номерами: 093-194-17-95, 2-25-70 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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