Розшукують волинянина, який пішов з дому і не повернувся. ФОТО

Волянюка Андрія Васильовича, який зник в середині січня 2019 року.



Про це пише



Чоловік 15.09.1959 року народження.



Був одягнений в коричневу штучну шубу.



Зазначають, що чоловік зловживає спиртними напоями та схильний до бродяжництва.



Володимир-Волинська поліція просить усіх, кому відома будь-яка інформація про розшукуваного повідомити за номерами: 093-194-17-95, 2-25-70 або 102.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розшукують жителя села Красностав, який зник в середині січня 2019 року.Про це пише ВолиньUA Чоловік 15.09.1959 року народження.Був одягнений в коричневу штучну шубу.Зазначають, що чоловік зловживає спиртними напоями та схильний до бродяжництва.Володимир-Волинська поліція просить усіх, кому відома будь-яка інформація про розшукуваного повідомити за номерами: 093-194-17-95, 2-25-70 або 102.

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