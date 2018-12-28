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Луцький ЦНАП – найпотужніший в Україні. ВІДЕО

Луцький ЦНАП – найпотужніший в Україні. ВІДЕО
За кількістю послуг Луцький ЦНАП - найпотужніший в Україні.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Луцький ЦНАП надає нині 374 послуги. За цим показником він - лідер в Україні.

Загалом торік тут прийняли більше, ніж чверть мільйона відвідувачів. А щодня кожен адміністратор приймає більше 30-ти відвідувачів.

Детальніше - у сюжеті.

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Теги: ЦНАП, Луцьк
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