Луцький ЦНАП – найпотужніший в Україні. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Луцький ЦНАП надає нині 374 послуги. За цим показником він - лідер в Україні.



Загалом торік тут прийняли більше, ніж чверть мільйона відвідувачів. А щодня кожен адміністратор приймає більше 30-ти відвідувачів.



Детальніше - у сюжеті.

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