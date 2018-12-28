Луцький ЦНАП – найпотужніший в Україні. ВІДЕО
Сьогодні, 19:31
За кількістю послуг Луцький ЦНАП - найпотужніший в Україні.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Луцький ЦНАП надає нині 374 послуги. За цим показником він - лідер в Україні.
Загалом торік тут прийняли більше, ніж чверть мільйона відвідувачів. А щодня кожен адміністратор приймає більше 30-ти відвідувачів.
Детальніше - у сюжеті.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Луцький ЦНАП надає нині 374 послуги. За цим показником він - лідер в Україні.
Загалом торік тут прийняли більше, ніж чверть мільйона відвідувачів. А щодня кожен адміністратор приймає більше 30-ти відвідувачів.
Детальніше - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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