У селищі на Волині горів будинок
Сьогодні, 08:35
У селищі Мар'янівка Горохівського району сталася пожежа.
Про це пише Волинь Нова.
Зазначають, що загорілося приміщення котельні в домоволодінні місцевого жителя.
На щастя, рятівники швидко ліквідували полум’я. 69-річний господар не постраждав.
Сума збитків встановлюється.
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Про це пише Волинь Нова.
Зазначають, що загорілося приміщення котельні в домоволодінні місцевого жителя.
На щастя, рятівники швидко ліквідували полум’я. 69-річний господар не постраждав.
Сума збитків встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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