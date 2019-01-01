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У селищі на Волині горів будинок

У селищі на Волині горів будинок
У селищі Мар'янівка Горохівського району сталася пожежа.

Про це пише Волинь Нова.

Зазначають, що загорілося приміщення котельні в домоволодінні місцевого жителя.

На щастя, рятівники швидко ліквідували полум’я. 69-річний господар не постраждав.

Сума збитків встановлюється.

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Теги: пожежа, Волинь
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