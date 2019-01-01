У селищі на Волині горів будинок





Про це пише



Зазначають, що загорілося приміщення котельні в домоволодінні місцевого жителя.



На щастя, рятівники швидко ліквідували полум’я. 69-річний господар не постраждав.



Сума збитків встановлюється.

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