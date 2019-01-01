Лучани вимагають від влади змінити рух маршруту №23





На чергове засідання виконкому Луцької міської ради внесуть проект рішення щодо зміни руху маршруту №23, аби мешканці мікрорайонів Вересневе та ЛПЗ мали чим добиратися до навчальних закладів і на роботу. Про це повідомили під час зустрічі управління транспорту Луцької міської ради з перевізниками та ініціативною групою мешканців району ЛПЗ, що відбулася 25 січня, - пише



Вчитель початкових класів луцької школи №16 Світлана Яблончук розповіла, що вже майже рік жителі цих двох мікрорайонів просять маршрутку, аби налагодити транспортне сполучення мікрорайонів ЛПЗ та Вересневе. Проте результату поки немає.



«У нас вже чергова зустріч із транспортниками міста, і чекаємо на позитивний результат. Наразі, або ходимо пішки, або пересідаємо на інші маршрутки. Скільки б не зверталися до влади міста, кажуть, що не можуть заставити перевізників їхати тим маршрутом. Тобто перевізники називають цей маршрут нерентабельним», – пояснила Світлана Яблончук.



За словами Світлани Яблончук, мешканці мікрорайонів просили вже навіть, аби діючі маршрути заїжджали на Мамсурова, не обов’язково ж запускати новий.



Безпосередньо під час зустрічі 25 січня представниця ініціативної групи мікрорайону ЛПЗ Наталія Гуркіна розповіла, що вони неодноразово спілкувалися з перевізниками щодо сполучення між ЛПЗ і Вересневим.



«У зв’язку з відсутністю маршрутки №4 виникли проблеми з доїздом у двох цих мікрорайонах. Адже батьки змушені водити дітей на Львівську, аби вони могли доїхати до школи. Також є люди на Вересновому, які працюють у садочках, школах на ЛПЗ, і їм теж потрібно добиратися на роботу. Тому ми будемо дуже втішені, якщо ви підете назустріч нам», – зауважила Наталія Гуркіна.



Світлана Яблончук зауважила, що у них попередньо була пропозиція змінити частково рух маршруту №23 від Воз’єднання не на Львівську, а на Данила Галицького через ЛПЗ й далі по маршруту.



Начальник управління транспорту Володимир Степанов наголосив, що до наступного засідання виконкому, що відбудеться 6 лютого, подадуть проект рішення про зміну руху маршруту №23, і виконком вирішуватиме, що робити далі: коригувати маршрут чи оголошувати новий конкурс на маршрут.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Транспортне сполучення між сусідніми мікрорайонами Луцька Вересневе та ЛПЗ залежить від рішення «виконкомівців» міськради.На чергове засідання виконкому Луцької міської ради внесуть проект рішення щодо зміни руху маршруту №23, аби мешканці мікрорайонів Вересневе та ЛПЗ мали чим добиратися до навчальних закладів і на роботу. Про це повідомили під час зустрічі управління транспорту Луцької міської ради з перевізниками та ініціативною групою мешканців району ЛПЗ, що відбулася 25 січня, - пише Район.Луцьк Вчитель початкових класів луцької школи №16розповіла, що вже майже рік жителі цих двох мікрорайонів просять маршрутку, аби налагодити транспортне сполучення мікрорайонів ЛПЗ та Вересневе. Проте результату поки немає.«У нас вже чергова зустріч із транспортниками міста, і чекаємо на позитивний результат. Наразі, або ходимо пішки, або пересідаємо на інші маршрутки. Скільки б не зверталися до влади міста, кажуть, що не можуть заставити перевізників їхати тим маршрутом. Тобто перевізники називають цей маршрут нерентабельним», – пояснила Світлана Яблончук.За словами Світлани Яблончук, мешканці мікрорайонів просили вже навіть, аби діючі маршрути заїжджали на Мамсурова, не обов’язково ж запускати новий.Безпосередньо під час зустрічі 25 січня представниця ініціативної групи мікрорайону ЛПЗрозповіла, що вони неодноразово спілкувалися з перевізниками щодо сполучення між ЛПЗ і Вересневим.«У зв’язку з відсутністю маршрутки №4 виникли проблеми з доїздом у двох цих мікрорайонах. Адже батьки змушені водити дітей на Львівську, аби вони могли доїхати до школи. Також є люди на Вересновому, які працюють у садочках, школах на ЛПЗ, і їм теж потрібно добиратися на роботу. Тому ми будемо дуже втішені, якщо ви підете назустріч нам», – зауважила Наталія Гуркіна.Світлана Яблончук зауважила, що у них попередньо була пропозиція змінити частково рух маршруту №23 від Воз’єднання не на Львівську, а на Данила Галицького через ЛПЗ й далі по маршруту.Начальник управління транспортунаголосив, що до наступного засідання виконкому, що відбудеться 6 лютого, подадуть проект рішення про зміну руху маршруту №23, і виконком вирішуватиме, що робити далі: коригувати маршрут чи оголошувати новий конкурс на маршрут.

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