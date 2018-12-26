Волинь отримає понад 230 мільйонів з Державного фонду регіонального розвитку

Волинь отримає майже 236 мільйонів гривень на реалізацію інвестиційних проектів з Державного фонду регіонального розвитку.Цьогоріч держава виділила 235, 582 мільйонів гривень на реалізацію проектів у Волинській області, - повідомив голова Волинської ОДАна своїй сторінці у Facebook.З них загальний фонд становить 204 мільйони, решта – спеціальний фонд. Тож в стінах облдержадміністрації скликали регіональну комісію, аби визначитися з остаточною процедурою голосування за ті чи інші проекти. Обговорення відбулося сьогодні, 25 січня 2019 року.Під час засідання комісії стало відомо, що у Мінрегіоні цьогоріч в пріоритеті ті проекти, які є перехідними і ті, що вдасться завершити у 2019 році.Так, потребують фінансування за кошти ДФРР 17 об’єктів, на які будуть спрямовані кошти субвенції у 2019 році на загальну суму 197, 7 мільйонів гривень. Таку пропозицію озвучив заступник голови обласної державної адміністрації Валентин Цьось.Серед них 7 об’єктів, які не введені в експлуатацію у зв’язку із коригуванням ПКД, що призвело до збільшення кошторисної вартості об’єкта, та ненадходженням коштів спеціального фонду ДФРР, але які мають бути завершені цього року:1. Реконструкція Горохівської ЗОШ І-ІІІ ім І.Франка з добудовою їдальні та залу для занять хореографією по вул.Лисенка в м. Горохові (7,7 млн грн).2. Капітальний ремонт даху та проведення енергоефективних заходів у Локачинській школі (4,2 млн грн).3. Добудова загальноосвітньої школи І-ІІІ ст на 198 учнів в с. Любохини Старовижівського району (22,1 млн грн, готовність – 90%).4. Добудова школи І-ІІІ ст. в с. Осівці Камінь-Каширського району (21,2 млн грн, готовність – 90%).5. Реконструкція школи та дитячого садка в с. Старосілля Іваничівського району (2,4 млн грн).6. Реконструкція частини приміщення ЗОШ І-ІІ ст. під навчально-виховний комплекс с. П`ятидні Устилузької ОТГ (1,5 млн грн).7. Придбання томографа для Ратнівської ЦРЛ ( 6,9 млн грн, встановлений, залишилося лише оплатити).Серед тих, які відповідно до графіку виконання робіт мають бути введені в експлуатацію у 2019 році – 4 об`єкти:1. Капітальний ремонт та улаштування спортивного майданчика ізштучного покриття Турійської школи (12,2 млн грн).2. Нове будівництво учбових приміщень в Луківській школі (18,9 млн грн).3. Капітальний ремонт стаціонарно-лікувального відділення для постійного проживання одиноких непрацездатних громадян та інвалідів району в селі Гуща Любомльського району (4,1 млн грн).4. Будівництво дитячий садка на 105 місць в селі Крупа Луцького району (27, 9 млн грн).Серед тих проектів, що потребують фінансування для продовження будівництва та введення в експлуатацію у 2020 році – 6 проектів:1. Будівництво школи в селі Башлики Ківерцівського району (20 млн грн).2. Нове будівництво школи на 600 місць в смт Головно Любомльського району (15 млн грн).3. Реконструкція навчально-виховного комплексу села Вербка Ковельського району (15 млн грн).4. Будівництво ДНЗ в селі Дачне Ківерцівського району (9,1 млн грн).5. Реконструкція Гірківської школи Любешівського району з добудовою класних кімнат, їдальні і спортзалу (4,6 млн грн).6. Реконструкція (термомодернізація) Маневицької школи (4,5 млн грн).Тож загалом, члени комісії підтримали таку пропозицію. Це означає, що вище вказаних 17 проектів на загальну суму 197,7 млн грн за рекомендаціями з Мінрегіону стануть пріоритетними та будуть втілюватися в області у 2019 році.Окрім того, близько 38 мільйонів гривень, які мають надійти в область, підуть на реалізацію нових проектів. Про це повідомила секретарка комісії, заступниця директора департаменту економіки та європейської інтеграції облдержадміністрації"Усього заявниками з Волині подано та розміщено на сайті Мінрегіону 146 проектів, враховуючи вище вказані. Проекти подані по семи технічних завданнях. «Розвиток людського потенціалу» – 78, «Волинь туристична» – 3, «Економіка сталого розвитку» – 6, «місцева енергетика» – 5, «Волинське село» – 19, «розвиток спортивної інфраструктури» – 19, «енергозбереження державних і комунальних та медичних закладів» – 16", - розповіла Вероніка Миколаївна.Проте, не всі проекти відповідають необхідним критеріям, тому до 1 лютого відфільтрують пакети документів, які подані у відповідності до нормативної бази та подадуть на розгляд та оцінювання членам комісії.Оцінка проектів, поданих на виконання планів заходів з реалізації стратегій розвитку регіонів, проектів ОТГ та проектів співробітництва громад, які беруть участь в конкурсі, здійснюється за бальною системою відповідно до критеріїв. Критерії систематизовані за 5-ма категоріями. Максимальна сума балів в рамках однієї категорії – 20 балів, максимальна загальна кількість балів – 100. Оцінювати будуть усі члени регіональної комісії за кожним із завдань окремо.Отож, члени комісії визначили дати оцінювання проектів за кожним із завдань. Воно триватиме з 4 по 20 лютого 2019 року включно. А до 1 березня вже стануть відомі результати попереднього конкурсного відбору.