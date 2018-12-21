Тематичні кав’ярні, арт-простір, галереї: луцький дизайнер знає, як Набережну зробити центром міста

Левко Давидюк.



Про своє бачення планування обласного центру він розповів



Засновник студії Leo D'uk Design дизайнер з Луцька Левко Давидюк вважає, що обласний центр Волині був би значно привабливішим, якщо змінити його планування.



Зокрема, йдеться про створення так званого кільця у центрі міста, променаду.



«У нас є центр. Завершується він центральним парком. За ним – уже село. Правильно? Їдеш в іншу сторону – вже ДПЗ, ще в іншу – вже 40-й. Луцьк наче розпилений на дві частини колією, яка проходить по центру міста. Тоді як зазвичай всі історичні міста мають якесь центральне ядро, від якого розходяться радіальні промені. Відтак міста формуються довкола ядра.



Завжди у центрі міста має бути якесь кільце. Щоб у тому кільці людина без додаткових транспортних засобів, без машини, без маршруток могла б прогулятися, провести час комфортно і задовільнити всі свої потреби.



Думаю, основне місце, яке не використовує свій потенціал і яке є дуже вигідним, - це луцька Набережна», – каже Левко Давидюк.



Попри наявність практично в центрі міста річки, двох мостів ця територія не використовується, наголошує дизайнер.



«Якщо б зробити в Луцьку класну Набережну, почиcтити ці береги з обох боків, зробити там тематичні кав’ярні, арт-простір, галереї, відпочинкові зони і це все зв’язати зі Старим містом, парком, головним корпусом університету, меморіалом – от вам і кільце.



Але на цей момент це кільце не працює. Треба зробити правильну інфраструктуру через переходи, острівці безпеки та світлофори на Набережній. Облаштувати це кільце зручними двосторонніми велодоріжками. Тоді ця вулиця почала б активніше розвиватися в плані комерції та бізнесу. І різні заходи можна було б проводити, і ярмарки та фестивалі не акцентувалися б на одній площі. Це був би променад у центрі Луцька, і туди образу підтягнувся б бізнес», – зауважує Левко Давидюк.



В урбаністичному плані це значно змінило б життя лучан, переконаний дизайнер.

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