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У Луцьку затримали засудженого, який перебував в розшуку

У Луцьку затримали засудженого, який перебував в розшуку
У Луцьку затримали чоловіка, який ухилявся від вироку суду.

Його виявили учора, 29 січня, близько 23 години, - інформує Патрульна поліція Волинської області.

Правоохоронці встановили, що 42-річний чоловік проживає по вулиці Коновальця, засуджений до покарання у вигляді позбавлення волі, однак від вироку суду ухиляється.

Переховувався чоловік ще з 25 січня 2019 року.

Громадянина доставили у відділок поліції, тепер йому може загрожувати арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.


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Теги: розшук, засуджений
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