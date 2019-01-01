У Луцьку затримали засудженого, який перебував в розшуку

У Луцьку затримали чоловіка, який ухилявся від вироку суду.Його виявили учора, 29 січня, близько 23 години, - інформує Патрульна поліція Волинської області.Правоохоронці встановили, що 42-річний чоловік проживає по вулиці Коновальця, засуджений до покарання у вигляді позбавлення волі, однак від вироку суду ухиляється.Переховувався чоловік ще з 25 січня 2019 року.Громадянина доставили у відділок поліції, тепер йому може загрожувати арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.