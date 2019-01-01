У Луцьку затримали засудженого, який перебував в розшуку
Сьогодні, 09:31
У Луцьку затримали чоловіка, який ухилявся від вироку суду.
Його виявили учора, 29 січня, близько 23 години, - інформує Патрульна поліція Волинської області.
Правоохоронці встановили, що 42-річний чоловік проживає по вулиці Коновальця, засуджений до покарання у вигляді позбавлення волі, однак від вироку суду ухиляється.
Переховувався чоловік ще з 25 січня 2019 року.
Громадянина доставили у відділок поліції, тепер йому може загрожувати арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.
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Його виявили учора, 29 січня, близько 23 години, - інформує Патрульна поліція Волинської області.
Правоохоронці встановили, що 42-річний чоловік проживає по вулиці Коновальця, засуджений до покарання у вигляді позбавлення волі, однак від вироку суду ухиляється.
Переховувався чоловік ще з 25 січня 2019 року.
Громадянина доставили у відділок поліції, тепер йому може загрожувати арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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