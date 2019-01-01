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«Досягнень багато, але роботи – ще більше», – Волинська ОДА про дуальне навчання

«Досягнень багато, але роботи – ще більше», – Волинська ОДА про дуальне навчання
На Волині триває робота над запровадженням дуальної системи навчання.

Розвиток професійно-технічної освіти, підвищення її престижності серед громадян України та збереження від виїзду за кордон кваліфікованих кадрів, – йдеться на сторінці Волинської ОДА у Facebook.

Про ці та ряд інших питань говорили представники органів влади та місцевого самоврядування, а також профспілок, роботодавців та педагогів під час засідання Регіональної ради професійно-технічної освіти області, що відбулася 29 січня 2019 року у Волинському коледжі Національного університету харчових технологій.

Відкрила засідання заступник голови обласної державної адміністрації Світлана Мишковець.

«Сьогодні розвиток людського потенціалу – це головне, – наголосила посадовець. – Не все вирішують кошти, не все вирішує надсучасне обладнання. Найголовніше – наші люди. Ті викладачі професійно-технічних закладів, які досить активно у 2018-у році підвищували свою кваліфікацію, займалися самоосвітою, а відтак – застосовують нині в роботі сучасні моделі навчання, їздять переймати досвід до інших країн».

Окрім того, на переконання Світлани Мишковець, за минулий бюджетний рік вдалося досягнути багатьох успіхів і в фінансовому плані, за що слід віддати належне Міністерству освіти та науки України.

Продовжила цю думку і начальник управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації Людмила Плахотна.

«Загальний фонд бюджету закладів професійно-технічної освіти у 2018 році склав 207 мільйонів 437 тисяч гривень, із яких 23 мільйони 309 тисяч гривень – кошти освітньої субвенції з Державного бюджету, 177 мільйонів 190 тисяч гривень – кошти обласного бюджету, де значну частину складає державна дотація. Окрім того, 6 мільйонів 930 тисяч гривень – кошти за рахунок залишку освітньої субвенції з Держбюджету місцевим бюджетам із 2017 року», – повідомила посадовець.

Щодо 2019 року, то для потреб професійно-технічної освіти заплановано виділити 223 мільйони 125 тисяч гривень. Ці кошти, зокрема, витратять і на забезпечення функціонування 14 закладів професійно-технічної освіти, що фінансуються з обласного бюджету, та 5 закладів, які фінансуються з бюджету міста Луцька.

Загалом, упродовж останніх десятиліть престижність професійно-технічної освіти знижувалася. Низький рівень заробітної плати на виробництві, умови праці, що лишають бажати кращого, відсутність соціального пакету, інвестицій у модернізацію галузі, з одного боку, та глобальні виклики, такі як демографічний спад, як в області, так і в країні в цілому, велика міграція, з іншого, – спричинили кризу у цій галузі.

Тож, наголосила Світлана Мишковець, не може не тішити зацікавленість та підтримка Уряду в модернізації саме профтехосвіти, котра посилилася минулих два роки. Окрім того, очевидною є й підтримка та участь бізнесу в процесі реформування цієї сфери навчання молоді в рамках задоволення економічної потреби в кваліфікованих кадрах.

Нині ж одне з основних завдань Уряду – забезпечити функціонування до 50% професійно-технічної освіти за дуальною системою. Відтак, учасники Регіональної ради професійно-технічної освіти області окремо зупинилися на цьому питанні.

Термін «дуальна система» був введений у педагогічну термінологію в середині 60-х років минулого століття й передбачає узгоджену взаємодію освітньої та виробничої сфери з підготовки кваліфікованих кадрів певного профілю.

Основне завдання упровадження елементів дуальної форми навчання – подолати розрив між теорією і практикою, освітою й виробництвом, та підвищити якість підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно-відмінних форм навчання.

«Ми пишаємося тим, що в нас розвивається дуальна система. Маємо добитися того ж результату, як у наших сусідніх європейських країнах, зокрема в Естонії, Німеччині. Адже тоді роботодавцю буде цікаво брати випускника, який вже в нього працював і знає, як практику і теорію з’єднати в одне.

Досягнень багато, але роботи попереду – ще більше», – резюмувала Світлана Мишковець.

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Теги: освіта, Волинь, Луцьк, ОДА
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