Курс валют у Луцьку на 31 січня





Євро при купівлі становить - 31.307, при продажу - 31.896.



Курс російського рубля: купівля - 0.368, продаж - 0.430.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.013, продаж - 7.475.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.533, а продаж - 27.840.Євро при купівлі становить - 31.307, при продажу - 31.896.Курс російського рубля: купівля - 0.368, продаж - 0.430.Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.013, продаж - 7.475.

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