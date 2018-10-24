Ревізори з ЄС перевірять м’ясо на Волині
Сьогодні, 13:00
На Волині розпочала роботу місія інспекторів Генерального Директорату Європейської Комісії з питань охорони здоров'я та безпечності харчових продуктів (DG SANTE).
Вона прибула в Україну з метою перевірки заходів, вжитих Держпродспоживслужбою за результатами попереднього аудиту системи державного контролю за виробництвом м’яса птиці та продуктів отриманих з нього, призначених для експорту до Європейського Союзу, - повідомили у Держпродсподивслужбі.
Оціночна місія проводиться в рамках узгодженого з ЄС графіку. Вона працюватиме в Україні з 29 січня по 8 лютого 2019 року
У рамках візиту представники DG SANTE уже провели зустріч з керівництвом та провідними фахівцями Держпродспоживслужби, ознайомилися з матеріалами щодо виконання плану заходів, вжитих Держпродспоживслужбою з метою виконання рекомендацій Єврокомісії.
Планується також, що інспектори відвідають Київську, Івано-Франківську, Волинську та Черкаську області, проведуть зустрічі з представниками головних управлінь Держпродспоживслужби у цих областях та ознайомляться з роботою ряду підприємств.
За результатами роботи місії впродовж місяця буде складений звіт.
Нагадаємо, попередня місія інспекторів Генерального Директорату Європейської Комісії з питань охорони здоров'я та безпечності харчових продуктів (DG SANTE) з аудиту системи державного контролю за виробництвом м’яса птиці та продуктів отриманих з нього працювала в Україні з 27 лютого до 9 березня 2018 року.
Це системний процес з боку ЄС при взаємодії з торговельними партнерами, які торгують з ЄС.
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Вона прибула в Україну з метою перевірки заходів, вжитих Держпродспоживслужбою за результатами попереднього аудиту системи державного контролю за виробництвом м’яса птиці та продуктів отриманих з нього, призначених для експорту до Європейського Союзу, - повідомили у Держпродсподивслужбі.
Оціночна місія проводиться в рамках узгодженого з ЄС графіку. Вона працюватиме в Україні з 29 січня по 8 лютого 2019 року
У рамках візиту представники DG SANTE уже провели зустріч з керівництвом та провідними фахівцями Держпродспоживслужби, ознайомилися з матеріалами щодо виконання плану заходів, вжитих Держпродспоживслужбою з метою виконання рекомендацій Єврокомісії.
Планується також, що інспектори відвідають Київську, Івано-Франківську, Волинську та Черкаську області, проведуть зустрічі з представниками головних управлінь Держпродспоживслужби у цих областях та ознайомляться з роботою ряду підприємств.
За результатами роботи місії впродовж місяця буде складений звіт.
Нагадаємо, попередня місія інспекторів Генерального Директорату Європейської Комісії з питань охорони здоров'я та безпечності харчових продуктів (DG SANTE) з аудиту системи державного контролю за виробництвом м’яса птиці та продуктів отриманих з нього працювала в Україні з 27 лютого до 9 березня 2018 року.
Це системний процес з боку ЄС при взаємодії з торговельними партнерами, які торгують з ЄС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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