У Луцьку знайшли перевізників на п'ять маршрутів





Про це йдеться у проекті рішення виконавчого комітету Луцькради.



Конкурс на перевезення пасажирів за маршрутом №2 “Залізничний вокзал – Конякіна” виграло ТзОВ “Санрайз”, № 6 “Залізничний вокзал – с. Брище” – ФОП Коровіцький А.Л.



Ще три маршрути - № 25 “Карбишева – Володимирська”, № 28 “Карбишева – Дружби Народів” та № 29 “Володимирська – Карбишева” обслуговуватиме КП “Луцьке підприємство електротранспорту”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку планують затвердити результати конкурсу на перевезення пасажирів за автобусними маршрутами загального користування.Про це йдеться у проекті рішення виконавчого комітету Луцькради.Конкурс на перевезення пасажирів за маршрутом №2 “Залізничний вокзал – Конякіна” виграло ТзОВ “Санрайз”, № 6 “Залізничний вокзал – с. Брище” – ФОП Коровіцький А.Л.Ще три маршрути - № 25 “Карбишева – Володимирська”, № 28 “Карбишева – Дружби Народів” та № 29 “Володимирська – Карбишева” обслуговуватиме КП “Луцьке підприємство електротранспорту”.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію