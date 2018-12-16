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У Луцьку знайшли перевізників на п'ять маршрутів

У Луцьку знайшли перевізників на п'ять маршрутів
У Луцьку планують затвердити результати конкурсу на перевезення пасажирів за автобусними маршрутами загального користування.

Про це йдеться у проекті рішення виконавчого комітету Луцькради.

Конкурс на перевезення пасажирів за маршрутом №2 “Залізничний вокзал – Конякіна” виграло ТзОВ “Санрайз”, № 6 “Залізничний вокзал – с. Брище” – ФОП Коровіцький А.Л.

Ще три маршрути - № 25 “Карбишева – Володимирська”, № 28 “Карбишева – Дружби Народів” та № 29 “Володимирська – Карбишева” обслуговуватиме КП “Луцьке підприємство електротранспорту”.

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Теги: маршрутки, Луцьк
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