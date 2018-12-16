У Луцьку знайшли перевізників на п'ять маршрутів
Сьогодні, 17:43
У Луцьку планують затвердити результати конкурсу на перевезення пасажирів за автобусними маршрутами загального користування.
Про це йдеться у проекті рішення виконавчого комітету Луцькради.
Конкурс на перевезення пасажирів за маршрутом №2 “Залізничний вокзал – Конякіна” виграло ТзОВ “Санрайз”, № 6 “Залізничний вокзал – с. Брище” – ФОП Коровіцький А.Л.
Ще три маршрути - № 25 “Карбишева – Володимирська”, № 28 “Карбишева – Дружби Народів” та № 29 “Володимирська – Карбишева” обслуговуватиме КП “Луцьке підприємство електротранспорту”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у проекті рішення виконавчого комітету Луцькради.
Конкурс на перевезення пасажирів за маршрутом №2 “Залізничний вокзал – Конякіна” виграло ТзОВ “Санрайз”, № 6 “Залізничний вокзал – с. Брище” – ФОП Коровіцький А.Л.
Ще три маршрути - № 25 “Карбишева – Володимирська”, № 28 “Карбишева – Дружби Народів” та № 29 “Володимирська – Карбишева” обслуговуватиме КП “Луцьке підприємство електротранспорту”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Лучанам розкажуть, як поводитися із поліцією
Сьогодні, 18:00
У Луцьку знайшли перевізників на п'ять маршрутів
Сьогодні, 17:43
Як у Луцьку вакцинували військових. ВІДЕО
Сьогодні, 17:38
У луцькому парку рубають ополонки, щоб врятувати рибу. ФОТО
Сьогодні, 17:16
Медіа