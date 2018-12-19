Флористи, перукарі та кухарі: кого на Волині шукають роботодавці
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Розповіли, які професії – найбільш затребувані у Волинській області.
Про це йшлося у п’ятницю, 1 лютого, під час прес-конференції керівника Волинського обласного центру зайнятості Романа Романюка у «Адреналін сіті».
За словами Романа Романюка, у 2018 році на навчання безробітних використали мільйон гривень. За ці кошти профорієнтаційне навчання пройшли 3689 людей.
«Серед здобутих професій – флорист, рибовод, стропальник, кравець, швачка, перукар, кухар ті інші. Усі ці спеціальності реально потрібні на ринку праці», – відзначив очільник центру зайнятості.
Роман Романюк додав, що рівень працевлаштування після професійного навчання – 99,6 %, тобто, майже кожен із безробітних знайшов бажану вакансію.
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Про це йшлося у п’ятницю, 1 лютого, під час прес-конференції керівника Волинського обласного центру зайнятості Романа Романюка у «Адреналін сіті».
За словами Романа Романюка, у 2018 році на навчання безробітних використали мільйон гривень. За ці кошти профорієнтаційне навчання пройшли 3689 людей.
«Серед здобутих професій – флорист, рибовод, стропальник, кравець, швачка, перукар, кухар ті інші. Усі ці спеціальності реально потрібні на ринку праці», – відзначив очільник центру зайнятості.
Роман Романюк додав, що рівень працевлаштування після професійного навчання – 99,6 %, тобто, майже кожен із безробітних знайшов бажану вакансію.
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