На трасі у Кременчуці знайшли автівку з вбитим бізнесменом





На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка встановила, що в автомобілі знаходиться труп 55-річного місцевого приватного підприємця з явними ознаками насильницької смерті, - інформує ГУНП у Полтавській області.



По факту розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Кременчуці на трасі поліція знайшла припаркований автомобіль Hyundai Santafe, в якому виявили тіло чоловіка.На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка встановила, що в автомобілі знаходиться труп 55-річного місцевого приватного підприємця з явними ознаками насильницької смерті, - інформує ГУНП у Полтавській області.По факту розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

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