На трасі у Кременчуці знайшли автівку з вбитим бізнесменом
Сьогодні, 11:48
У Кременчуці на трасі поліція знайшла припаркований автомобіль Hyundai Santafe, в якому виявили тіло чоловіка.
На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка встановила, що в автомобілі знаходиться труп 55-річного місцевого приватного підприємця з явними ознаками насильницької смерті, - інформує ГУНП у Полтавській області.
По факту розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
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На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка встановила, що в автомобілі знаходиться труп 55-річного місцевого приватного підприємця з явними ознаками насильницької смерті, - інформує ГУНП у Полтавській області.
По факту розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
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