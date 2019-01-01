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На трасі у Кременчуці знайшли автівку з вбитим бізнесменом

На трасі у Кременчуці знайшли автівку з вбитим бізнесменом
У Кременчуці на трасі поліція знайшла припаркований автомобіль Hyundai Santafe, в якому виявили тіло чоловіка.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка встановила, що в автомобілі знаходиться труп 55-річного місцевого приватного підприємця з явними ознаками насильницької смерті, - інформує ГУНП у Полтавській області.

По факту розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).



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Теги: вбивство, Кременчук
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