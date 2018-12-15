На Волині зі Стиру дістали тіло першокласника
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У місті Рожище в річці Стир виявили тіло дитини, яке лежало на крижині.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
1 лютого о 13:24 до служби «101» надійшло повідомлення про те, що на крижині, яка плила по річці Стир в м.Рожище люди виявили тіло дитини.
За викликом негайно виїхала чергова варта Державної пожежно-рятувальної частини №3 м.Рожище. Рятувальники спустили на воду річки човен і о 14:00 приблизно за 1 кілометр від автомобільного мосту зняли з крижини тіло дитини.
За словами медиків, дитина перебувала на кризі вже довгий час. Вдалось встановити, що це учень 1-го класу однієї з шкіл міста Рожище.
Обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.
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Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
1 лютого о 13:24 до служби «101» надійшло повідомлення про те, що на крижині, яка плила по річці Стир в м.Рожище люди виявили тіло дитини.
За викликом негайно виїхала чергова варта Державної пожежно-рятувальної частини №3 м.Рожище. Рятувальники спустили на воду річки човен і о 14:00 приблизно за 1 кілометр від автомобільного мосту зняли з крижини тіло дитини.
За словами медиків, дитина перебувала на кризі вже довгий час. Вдалось встановити, що це учень 1-го класу однієї з шкіл міста Рожище.
Обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.
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