На Волині зі Стиру дістали тіло першокласника

У місті Рожище в річці Стир виявили тіло дитини, яке лежало на крижині.Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.1 лютого о 13:24 до служби «101» надійшло повідомлення про те, що на крижині, яка плила по річці Стир в м.Рожище люди виявили тіло дитини.За викликом негайно виїхала чергова варта Державної пожежно-рятувальної частини №3 м.Рожище. Рятувальники спустили на воду річки човен і о 14:00 приблизно за 1 кілометр від автомобільного мосту зняли з крижини тіло дитини.За словами медиків, дитина перебувала на кризі вже довгий час. Вдалось встановити, що це учень 1-го класу однієї з шкіл міста Рожище.Обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.