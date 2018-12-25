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Стало відомо, чому лучани не могли подати показники за електроенергію. ВІДЕО

Стало відомо, чому лучани не могли подати показники за електроенергію. ВІДЕО
Сьогодні, 1 лютого, подати показники лічильника за використану електроенергію сьогодні змогли не всі охочі — у Центрі обслуговування клієнтів товариства “Волиньелектрозбут”, що на вулиці Лесі Українки, 16а, обласного центру утворилися черги.

Повідомляє UA:Волинь.

За словами директора "Волиньелектрозбут" Дмитра Іванова з учорашнього дня проводиться заміна програмного забезпечення в "Особистому кабінеті". І саме через це виникли черги в Центрі обслуговування клієнтів. Окрім того, кілька разів не працювали сервери.

"Аналогічно було і в минулому місяці, і в позаминулому, але не було таких черг і такого напливу людей, як це відбулося сьогодні. Такі вже наші люди. Вони хочуть,щоб кожного обслужили персонально, внесли дані в комп'ютер, хоча є альтернатива - не чекати в черзі, а написати показник на папірець, адже для цього є спеціальні бланки і висить скринька. А ми вже потім спокійно ці дані опрацюємо", - пояснив Дмитро Іванов.

Та додав, що показники можна подавати впродовж всього місяця, а не лише у перші три дні.

Окрім того, наразі проходить перерахунок переплачених коштів.


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Теги: черга, Волиньелектрозбут, показники
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