Стало відомо, чому лучани не могли подати показники за електроенергію. ВІДЕО





Повідомляє



За словами директора "Волиньелектрозбут" Дмитра Іванова з учорашнього дня проводиться заміна програмного забезпечення в "Особистому кабінеті". І саме через це виникли черги в Центрі обслуговування клієнтів. Окрім того, кілька разів не працювали сервери.



"Аналогічно було і в минулому місяці, і в позаминулому, але не було таких черг і такого напливу людей, як це відбулося сьогодні. Такі вже наші люди. Вони хочуть,щоб кожного обслужили персонально, внесли дані в комп'ютер, хоча є альтернатива - не чекати в черзі, а написати показник на папірець, адже для цього є спеціальні бланки і висить скринька. А ми вже потім спокійно ці дані опрацюємо", - пояснив Дмитро Іванов.



Та додав, що показники можна подавати впродовж всього місяця, а не лише у перші три дні.



Окрім того, наразі проходить перерахунок переплачених коштів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 1 лютого, подати показники лічильника за використану електроенергію сьогодні змогли не всі охочі — у Центрі обслуговування клієнтів товариства “Волиньелектрозбут”, що на вулиці Лесі Українки, 16а, обласного центру утворилися черги.Повідомляє UA:Волинь За словами директора "Волиньелектрозбут"з учорашнього дня проводиться заміна програмного забезпечення в "Особистому кабінеті". І саме через це виникли черги в Центрі обслуговування клієнтів. Окрім того, кілька разів не працювали сервери."Аналогічно було і в минулому місяці, і в позаминулому, але не було таких черг і такого напливу людей, як це відбулося сьогодні. Такі вже наші люди. Вони хочуть,щоб кожного обслужили персонально, внесли дані в комп'ютер, хоча є альтернатива - не чекати в черзі, а написати показник на папірець, адже для цього є спеціальні бланки і висить скринька. А ми вже потім спокійно ці дані опрацюємо", - пояснив Дмитро Іванов.Та додав, що показники можна подавати впродовж всього місяця, а не лише у перші три дні.Окрім того, наразі проходить перерахунок переплачених коштів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію