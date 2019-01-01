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Зимове диво: над Луцьком засяяла веселка. ФОТО

Зимове диво: над Луцьком засяяла веселка. ФОТО
У Луцьку помітили і сфотографували зимову веселку.

Світлинами користувачі поділились у Фейсбуці, – пише Волинь24.

«Хто рано встає, той бачить таку красу», - пише Юлія Остапчук.

«Добрий ранок. Хто бачив серед зими веселку», пише Соломія Вигнанець.


Зимове диво: над Луцьком засяяла веселка. ФОТО

Зимове диво: над Луцьком засяяла веселка. ФОТО

Зимове диво: над Луцьком засяяла веселка. ФОТО

Зимове диво: над Луцьком засяяла веселка. ФОТО

Зимове диво: над Луцьком засяяла веселка. ФОТО

Зимове диво: над Луцьком засяяла веселка. ФОТО

Зимове диво: над Луцьком засяяла веселка. ФОТО

Зимове диво: над Луцьком засяяла веселка. ФОТО

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Теги: веселка, зима
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