Зимове диво: над Луцьком засяяла веселка. ФОТО
Сьогодні, 11:42
У Луцьку помітили і сфотографували зимову веселку.
Світлинами користувачі поділились у Фейсбуці, – пише Волинь24.
«Хто рано встає, той бачить таку красу», - пише Юлія Остапчук.
«Добрий ранок. Хто бачив серед зими веселку», пише Соломія Вигнанець.
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Світлинами користувачі поділились у Фейсбуці, – пише Волинь24.
«Хто рано встає, той бачить таку красу», - пише Юлія Остапчук.
«Добрий ранок. Хто бачив серед зими веселку», пише Соломія Вигнанець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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