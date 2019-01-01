Зимове диво: над Луцьком засяяла веселка. ФОТО





Світлинами користувачі поділились у Фейсбуці, – пише



«Хто рано встає, той бачить таку красу», - пише Юлія Остапчук.



«Добрий ранок. Хто бачив серед зими веселку», пише Соломія Вигнанець.





















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку помітили і сфотографували зимову веселку.Світлинами користувачі поділились у Фейсбуці, – пише Волинь24 «Хто рано встає, той бачить таку красу», - пише«Добрий ранок. Хто бачив серед зими веселку», пише

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію