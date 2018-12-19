Волинянам розкажуть, як правильно доглядати за лежачим хворим





Захід пройде 2 березня, о 12:00, в актовій залі Локачинської ЦРЛ (поруч із приймальним відділенням), – інформує лікар Богдан Познякевич на своїй сторінці у



«Травма, інсульт та інші хронічні недуги, що приковують до ліжка на тривалий період, вимагають професійного догляду!

Пройшло лиш пів року, а зустрів достатньо пацієнтів, правильний підхід до яких років життя не додасть, а от життя до років точно доплюсує!

Є декілька простих правил, якими бажаю поділитись із родичами та людьми, які допомагають важкохворим.

2 березня 2019 року (субота) о 12:00, в актовій залі Локачинської ЦРЛ (поруч із приймальним відділенням) пройде семінар на тему «Правильний догляд за лежачим хворим».



Деталі за телефоном 0951253102 – Богдан

Вхід вільний.

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