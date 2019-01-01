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Помер репер Децл: назвали ймовірну причину смерті

Помер репер Децл: назвали ймовірну причину смерті
Культовий російський репер Кирило Толмацький, відомий як Децл, помер в ніч із 2 на 3 лютого.

Смерть музиканта підтверджують його родичі, попередня причина – зупинка серця. Про це повідомляють у соцмережах рідні виконавця, - пише 24 канал.

Так, про смерть музиканта написав його батько Олександр Толмацький на своїй сторінці у Facebook.

"Кирила більше немає", – написав він.

Російське видання "Известия" із посиланням на концертного директора музиканта Павла Беленца повідомляє, що попередня причина смерті виконавця – зупинка серця. Помер Децл після концерту в російському місті Іжевську.

"Після виступу пішов в гримерку, через кілька хвилин йому стало погано. Попередня інформація – у нього сталася зупинка серця, і він помер", – сказав Беленц.

Згодом смерть відомого російського реп-виконавця підтвердила і його дружина.

"Бог забрав коханого. RIP", – написала вона на своїй сторінці в Instagram.

Кирило Толмацький народився 22 липня 1983 року в Москві. На його рахунку — музичні альбоми "Хто? Ти", "Вуличний боєць", aka Le Truk та інші.

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Теги: смерть
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