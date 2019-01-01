Помер репер Децл: назвали ймовірну причину смерті
Сьогодні, 12:46
Культовий російський репер Кирило Толмацький, відомий як Децл, помер в ніч із 2 на 3 лютого.
Смерть музиканта підтверджують його родичі, попередня причина – зупинка серця. Про це повідомляють у соцмережах рідні виконавця, - пише 24 канал.
Так, про смерть музиканта написав його батько Олександр Толмацький на своїй сторінці у Facebook.
"Кирила більше немає", – написав він.
Російське видання "Известия" із посиланням на концертного директора музиканта Павла Беленца повідомляє, що попередня причина смерті виконавця – зупинка серця. Помер Децл після концерту в російському місті Іжевську.
"Після виступу пішов в гримерку, через кілька хвилин йому стало погано. Попередня інформація – у нього сталася зупинка серця, і він помер", – сказав Беленц.
Згодом смерть відомого російського реп-виконавця підтвердила і його дружина.
"Бог забрав коханого. RIP", – написала вона на своїй сторінці в Instagram.
Кирило Толмацький народився 22 липня 1983 року в Москві. На його рахунку — музичні альбоми "Хто? Ти", "Вуличний боєць", aka Le Truk та інші.
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Смерть музиканта підтверджують його родичі, попередня причина – зупинка серця. Про це повідомляють у соцмережах рідні виконавця, - пише 24 канал.
Так, про смерть музиканта написав його батько Олександр Толмацький на своїй сторінці у Facebook.
"Кирила більше немає", – написав він.
Російське видання "Известия" із посиланням на концертного директора музиканта Павла Беленца повідомляє, що попередня причина смерті виконавця – зупинка серця. Помер Децл після концерту в російському місті Іжевську.
"Після виступу пішов в гримерку, через кілька хвилин йому стало погано. Попередня інформація – у нього сталася зупинка серця, і він помер", – сказав Беленц.
Згодом смерть відомого російського реп-виконавця підтвердила і його дружина.
"Бог забрав коханого. RIP", – написала вона на своїй сторінці в Instagram.
Кирило Толмацький народився 22 липня 1983 року в Москві. На його рахунку — музичні альбоми "Хто? Ти", "Вуличний боєць", aka Le Truk та інші.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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