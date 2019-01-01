У церкві волинського села вперше молилися українською. ФОТО
Сьогодні, 11:09
У храмі села Битень відбулося перше богослужіння після переходу до Православної церкви України.
Про це повідомив Андрій Сех на своїй сторінці у Facebook, - інформує Район. Ковель.
«Перша Служба Божа в храмі Димитрія Солунського с.Битень українською мовою. Повний храм людей. Кожне слово, кожна молитва не залишається без їхньої уваги. На службі був присутній новопризначений священик Володимир. Гарну змістовну проповідь сказав благочинний митр.прот.Іван Бонис. Лунали слова вдячності від парафіян. Допомагав у службі Голобський церковний хор. Кожен залишав храм з іскоркою радості в серці. Слава Богу за все!», – йдеться у дописі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У селі на Волині відбулося перше богослужіння після переходу громади до ПЦУ. ФОТО
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Про це повідомив Андрій Сех на своїй сторінці у Facebook, - інформує Район. Ковель.
«Перша Служба Божа в храмі Димитрія Солунського с.Битень українською мовою. Повний храм людей. Кожне слово, кожна молитва не залишається без їхньої уваги. На службі був присутній новопризначений священик Володимир. Гарну змістовну проповідь сказав благочинний митр.прот.Іван Бонис. Лунали слова вдячності від парафіян. Допомагав у службі Голобський церковний хор. Кожен залишав храм з іскоркою радості в серці. Слава Богу за все!», – йдеться у дописі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У селі на Волині відбулося перше богослужіння після переходу громади до ПЦУ. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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