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На волинській трасі загорілась вантажівка: кабіна згоріла вщент. ФОТО

На волинській трасі загорілась вантажівка: кабіна згоріла вщент. ФОТО
Поблизу села Соловичі Турійського району загорілась вантажівка. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

4 лютого о 11:39 на трасі Ковель-Львів загорілась вантажівка.

Співробітники 17-ої Державної пожежно-рятувальної частини локалізували пожежу о 11:46, ліквідували о 11:55. Вогонь знищив кабіну водія.

За попередніми даними, вогонь виник через коротке замикання електромережі.
На волинській трасі загорілась вантажівка: кабіна згоріла вщент. ФОТО
На волинській трасі загорілась вантажівка: кабіна згоріла вщент. ФОТО
На волинській трасі загорілась вантажівка: кабіна згоріла вщент. ФОТО
На волинській трасі загорілась вантажівка: кабіна згоріла вщент. ФОТО

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Теги: пожежа, Волинь, вогонь, автомобіль
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