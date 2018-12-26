На волинській трасі загорілась вантажівка: кабіна згоріла вщент. ФОТО
Сьогодні, 10:42
Поблизу села Соловичі Турійського району загорілась вантажівка. На щастя, ніхто не постраждав.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
4 лютого о 11:39 на трасі Ковель-Львів загорілась вантажівка.
Співробітники 17-ої Державної пожежно-рятувальної частини локалізували пожежу о 11:46, ліквідували о 11:55. Вогонь знищив кабіну водія.
За попередніми даними, вогонь виник через коротке замикання електромережі.
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Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
4 лютого о 11:39 на трасі Ковель-Львів загорілась вантажівка.
Співробітники 17-ої Державної пожежно-рятувальної частини локалізували пожежу о 11:46, ліквідували о 11:55. Вогонь знищив кабіну водія.
За попередніми даними, вогонь виник через коротке замикання електромережі.
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