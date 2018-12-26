На волинській трасі загорілась вантажівка: кабіна згоріла вщент. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.



4 лютого о 11:39 на трасі Ковель-Львів загорілась вантажівка.



Співробітники 17-ої Державної пожежно-рятувальної частини локалізували пожежу о 11:46, ліквідували о 11:55. Вогонь знищив кабіну водія.



За попередніми даними, вогонь виник через коротке замикання електромережі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Соловичі Турійського району загорілась вантажівка. На щастя, ніхто не постраждав.Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.4 лютого о 11:39 на трасі Ковель-Львів загорілась вантажівка.Співробітники 17-ої Державної пожежно-рятувальної частини локалізували пожежу о 11:46, ліквідували о 11:55. Вогонь знищив кабіну водія.За попередніми даними, вогонь виник через коротке замикання електромережі.

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