На Волині у двох селах горіли дерев’яні будівлі
Сьогодні, 17:40
За минулу добу на території Волинській області трапилося 8 пожеж.
Так, у місті Любомлі вночі о 00:47 на вулиці Залізничній на господарському подвір’ї через необережне поводження з вогнем зайнявся тирсобрикет. Рятувальники, які прибули на місце виклику вже за 6 хвилин ліквідували пожежу. Вогонь встиг знищити лише 1 м куб. твердого палива, - інформує УДСНС України у Волинській області.
З цієї ж причини трапилися ще дві пожежі: у селищі Ратне, де у дерев’яній господарській будівлі згоріли дрова, 1 метр покрівлі та 2 метри стіни споруди, а також у селищі Іваничі, де у такій же споруді вогонь встиг знищити стіни та дрова.
О 14:45 у селі Жабка Ківерцівського району на дачному масиві Мічурінець горів цегляний житловий будинок.
Ще одна пожежа у селі Марковичі Горохівського району трапилася у дерев’яній будівлі через недолік конструкції і порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Вогонь встиг знищити лише 3 м2 перекриття споруди.
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Так, у місті Любомлі вночі о 00:47 на вулиці Залізничній на господарському подвір’ї через необережне поводження з вогнем зайнявся тирсобрикет. Рятувальники, які прибули на місце виклику вже за 6 хвилин ліквідували пожежу. Вогонь встиг знищити лише 1 м куб. твердого палива, - інформує УДСНС України у Волинській області.
З цієї ж причини трапилися ще дві пожежі: у селищі Ратне, де у дерев’яній господарській будівлі згоріли дрова, 1 метр покрівлі та 2 метри стіни споруди, а також у селищі Іваничі, де у такій же споруді вогонь встиг знищити стіни та дрова.
О 14:45 у селі Жабка Ківерцівського району на дачному масиві Мічурінець горів цегляний житловий будинок.
Ще одна пожежа у селі Марковичі Горохівського району трапилася у дерев’яній будівлі через недолік конструкції і порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Вогонь встиг знищити лише 3 м2 перекриття споруди.
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