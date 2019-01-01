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На Волині у двох селах горіли дерев’яні будівлі

На Волині у двох селах горіли дерев’яні будівлі
За минулу добу на території Волинській області трапилося 8 пожеж.

Так, у місті Любомлі вночі о 00:47 на вулиці Залізничній на господарському подвір’ї через необережне поводження з вогнем зайнявся тирсобрикет. Рятувальники, які прибули на місце виклику вже за 6 хвилин ліквідували пожежу. Вогонь встиг знищити лише 1 м куб. твердого палива, - інформує УДСНС України у Волинській області.

З цієї ж причини трапилися ще дві пожежі: у селищі Ратне, де у дерев’яній господарській будівлі згоріли дрова, 1 метр покрівлі та 2 метри стіни споруди, а також у селищі Іваничі, де у такій же споруді вогонь встиг знищити стіни та дрова.

О 14:45 у селі Жабка Ківерцівського району на дачному масиві Мічурінець горів цегляний житловий будинок.

Ще одна пожежа у селі Марковичі Горохівського району трапилася у дерев’яній будівлі через недолік конструкції і порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Вогонь встиг знищити лише 3 м2 перекриття споруди.

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Теги: пожежа, Волинь
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