У Луцьку в печі заводу знайшли гранати та набої часів війни. ФОТО
Сьогодні, 17:03
У Луцьку на вулиці Заводській у печі цегельного заводу виявили набої та гранати часів Великої вітчизняної війни.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Під час розбирання однієї з печей на цегельному заводі у Луцьку виявили залишки гвинтівок, 2 гранати та набої часів Великої вітчизняної війни.
На місце події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Під час розбирання однієї з печей на цегельному заводі у Луцьку виявили залишки гвинтівок, 2 гранати та набої часів Великої вітчизняної війни.
На місце події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку в печі заводу знайшли гранати та набої часів війни. ФОТО
Сьогодні, 17:03
В Україні запустили монетизацію субсидій для населення
Сьогодні, 17:00
На Волині 10 жінок стали матерями-героїнями
Сьогодні, 16:13