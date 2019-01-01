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У Луцьку в печі заводу знайшли гранати та набої часів війни. ФОТО

У Луцьку в печі заводу знайшли гранати та набої часів війни. ФОТО
У Луцьку на вулиці Заводській у печі цегельного заводу виявили набої та гранати часів Великої вітчизняної війни.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

Під час розбирання однієї з печей на цегельному заводі у Луцьку виявили залишки гвинтівок, 2 гранати та набої часів Великої вітчизняної війни.

На місце події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.
У Луцьку в печі заводу знайшли гранати та набої часів війни. ФОТО
У Луцьку в печі заводу знайшли гранати та набої часів війни. ФОТО
У Луцьку в печі заводу знайшли гранати та набої часів війни. ФОТО

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Теги: поліція, Луцьк, Волинь, Заводська, набої
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