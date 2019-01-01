У Луцьку в печі заводу знайшли гранати та набої часів війни. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.



Під час розбирання однієї з печей на цегельному заводі у Луцьку виявили залишки гвинтівок, 2 гранати та набої часів Великої вітчизняної війни.



На місце події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.



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