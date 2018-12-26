Звіряче побиття дівчини у Житомирі: особу кривдниці встановили. ВІДЕО
Сьогодні, 19:12
У Житомирі дівчата-підлітки побили свою однолітку, поваливши її на землю.
Відео побиття опублікував у Facebook Артур Малиновський, - пише Уніан.
"Я даю всю інформацію в цьому пості, яку я знаю, і буду слідкувати за тим, як просуватиметься ця справа, і як буде покарано цих житомирських хуліганок", – йдеться у дописі.
Відео прокоментувала Житомир.info речник ГУНП у Житомирській області Алла Ващенко.
"До з'ясування усіх учасниць цього відео включились працівники ювенальної превенції поліції. Подію зареєстрували за повідомленням у соцмережах у Житомирському відділі поліції. Дівчинка у синій куртці дуже схожа на постійну підопічну. Зараз перевіряємо цю інформацію. Про результати повідомимо", – написала вона.
У коментарі речник ГУНП уточнила, що подію зареєстровано сьогодні, 6 лютого. Вона також зазначила, що станом на 6.02 заяви від потерпілої дівчинки та її рідних до правоохоронних органів не надходило.
Згодом 6 лютого начальник ГУНП у Житомирській області В'ячеслав Печененко написав, що особу дівчинки-кривдниці (на відео – у синій куртці) встановлено.
"На появу відео з бійкою неповнолітніх дівчат ми відреагували негайно. Практично, уже зараз ювенали спілкуються з кривдницею. Їй 14 років і вона проживає з бабусею. Лише у 2018 рік дівчина тричі втікала з дому. Особи інших учасниць ми ще встановлюємо, у тому числі потерпілу. За наявною нині інформацією, вони не є ученицями однієї школи. Про результати усіх наших заходів і перевірок обов'язково проінформуємо", – написав Печененко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відео побиття опублікував у Facebook Артур Малиновський, - пише Уніан.
"Я даю всю інформацію в цьому пості, яку я знаю, і буду слідкувати за тим, як просуватиметься ця справа, і як буде покарано цих житомирських хуліганок", – йдеться у дописі.
Відео прокоментувала Житомир.info речник ГУНП у Житомирській області Алла Ващенко.
"До з'ясування усіх учасниць цього відео включились працівники ювенальної превенції поліції. Подію зареєстрували за повідомленням у соцмережах у Житомирському відділі поліції. Дівчинка у синій куртці дуже схожа на постійну підопічну. Зараз перевіряємо цю інформацію. Про результати повідомимо", – написала вона.
У коментарі речник ГУНП уточнила, що подію зареєстровано сьогодні, 6 лютого. Вона також зазначила, що станом на 6.02 заяви від потерпілої дівчинки та її рідних до правоохоронних органів не надходило.
Згодом 6 лютого начальник ГУНП у Житомирській області В'ячеслав Печененко написав, що особу дівчинки-кривдниці (на відео – у синій куртці) встановлено.
"На появу відео з бійкою неповнолітніх дівчат ми відреагували негайно. Практично, уже зараз ювенали спілкуються з кривдницею. Їй 14 років і вона проживає з бабусею. Лише у 2018 рік дівчина тричі втікала з дому. Особи інших учасниць ми ще встановлюємо, у тому числі потерпілу. За наявною нині інформацією, вони не є ученицями однієї школи. Про результати усіх наших заходів і перевірок обов'язково проінформуємо", – написав Печененко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Зупинку в центрі Луцьку відмили від графіті. ФОТО
Сьогодні, 19:33
Оптимізм та посмішки осівчан кращі за будь-які слова, – Савченко про добудову школи у селі на Волині
Сьогодні, 19:30
Звіряче побиття дівчини у Житомирі: особу кривдниці встановили. ВІДЕО
Сьогодні, 19:12
Розмитнення «євроблях»: на що масово скаржаться водії. ВІДЕО
Сьогодні, 19:10