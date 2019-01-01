У селі на Волині загорівся гараж
Сьогодні, 14:50
У селі Скрипиці Любомльського району горів гараж.
Пожежа трапилась 7 лютого, близько 6 години ранку, – повідомляють у Любомльському райвідділі УДСНС, передає Кордон.
На ліквідацію лиха пожежникам Любомльської ДПРЧ-10 та МПО селища Головне знадобилося 40 хвилин.
Вогонь знищив по 10 кв. м покрівлі і перекриття. Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі, зокрема, подовжувача.
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Пожежа трапилась 7 лютого, близько 6 години ранку, – повідомляють у Любомльському райвідділі УДСНС, передає Кордон.
На ліквідацію лиха пожежникам Любомльської ДПРЧ-10 та МПО селища Головне знадобилося 40 хвилин.
Вогонь знищив по 10 кв. м покрівлі і перекриття. Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі, зокрема, подовжувача.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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