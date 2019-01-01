У селі на Волині загорівся гараж





Пожежа трапилась 7 лютого, близько 6 години ранку, – повідомляють у Любомльському райвідділі УДСНС, передає Кордон.



На ліквідацію лиха пожежникам Любомльської ДПРЧ-10 та МПО селища Головне знадобилося 40 хвилин.



Вогонь знищив по 10 кв. м покрівлі і перекриття. Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі, зокрема, подовжувача.



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