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У селі на Волині загорівся гараж

У селі на Волині загорівся гараж
У селі Скрипиці Любомльського району горів гараж.

Пожежа трапилась 7 лютого, близько 6 години ранку, – повідомляють у Любомльському райвідділі УДСНС, передає Кордон.

На ліквідацію лиха пожежникам Любомльської ДПРЧ-10 та МПО селища Головне знадобилося 40 хвилин.

Вогонь знищив по 10 кв. м покрівлі і перекриття. Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі, зокрема, подовжувача.
У селі на Волині загорівся гараж
У селі на Волині загорівся гараж

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Теги: пожежа, Волинь
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