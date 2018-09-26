За рік на Волині відремонтували більше 60 кілометрів доріг державного значення

У 2018 році Служба автомобільних доріг у Волинській області ввела в експлуатацію 63,4 кілометри автодоріг, на яких завершила роботи з поточного ремонту.Про це на прес-конференції розповів начальник Служби автомобільних доріг у Волинській областіу четвер, 7 лютого.Зокрема він зауважив, що Служба автодоріг є балансоутримувачем доріг державного значення - магістральних, регіональних та територіальних, загальною протяжністю у 1791,8 км.У 2018 році обсяг фінансування автомобільних доріг загального користування державного значення Волинської області склав 885, 20 мільйонів гривень. Зокрема на проектно-вишукувальні роботи та поточний ремонт доріг державного значення пішло 730,52 мільйони гривень. Завдяки чому минулого року вдалося ввести в експлуатацію 63,4 кілометри автодоріг, серед яких:автодорога М-19 ( Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече) - 5,2 км;автодорога Н-22 (Устилуг-Луцьк-Рівне) - 38 км;автодорога Р-15 (Ковель-Володимир-Волинський-Жовква) - 18,6 км;автодорога Т-03-11 (Седлище-Камінь-Каширський-Ковель-Колодяжне-Локачі) - 1,6 км.Окрім того, 154,61 мільйонів гривень виділили на поточні дрібні ремонти та експлуатаційне утримання автомобільних доріг.За ці кошти виконали роботи з влаштування поверхневої обробки та захисних шарів з литої емульсійно-мінеральної суміші типу Сларі-Сіл загальною протяжністю 19,3 км, ліквідовували ямковість, утримували дороги взимку та організовували безпеку дорожнього руху.