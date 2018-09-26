За рік на Волині відремонтували більше 60 кілометрів доріг державного значення
Сьогодні, 19:31
У 2018 році Служба автомобільних доріг у Волинській області ввела в експлуатацію 63,4 кілометри автодоріг, на яких завершила роботи з поточного ремонту.
Про це на прес-конференції розповів начальник Служби автомобільних доріг у Волинській області Анатолій Посполітак у четвер, 7 лютого.
Зокрема він зауважив, що Служба автодоріг є балансоутримувачем доріг державного значення - магістральних, регіональних та територіальних, загальною протяжністю у 1791,8 км.
У 2018 році обсяг фінансування автомобільних доріг загального користування державного значення Волинської області склав 885, 20 мільйонів гривень. Зокрема на проектно-вишукувальні роботи та поточний ремонт доріг державного значення пішло 730,52 мільйони гривень. Завдяки чому минулого року вдалося ввести в експлуатацію 63,4 кілометри автодоріг, серед яких:
автодорога М-19 ( Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече) - 5,2 км;
автодорога Н-22 (Устилуг-Луцьк-Рівне) - 38 км;
автодорога Р-15 (Ковель-Володимир-Волинський-Жовква) - 18,6 км;
автодорога Т-03-11 (Седлище-Камінь-Каширський-Ковель-Колодяжне-Локачі) - 1,6 км.
Окрім того, 154,61 мільйонів гривень виділили на поточні дрібні ремонти та експлуатаційне утримання автомобільних доріг.
За ці кошти виконали роботи з влаштування поверхневої обробки та захисних шарів з литої емульсійно-мінеральної суміші типу Сларі-Сіл загальною протяжністю 19,3 км, ліквідовували ямковість, утримували дороги взимку та організовували безпеку дорожнього руху.
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Про це на прес-конференції розповів начальник Служби автомобільних доріг у Волинській області Анатолій Посполітак у четвер, 7 лютого.
Зокрема він зауважив, що Служба автодоріг є балансоутримувачем доріг державного значення - магістральних, регіональних та територіальних, загальною протяжністю у 1791,8 км.
У 2018 році обсяг фінансування автомобільних доріг загального користування державного значення Волинської області склав 885, 20 мільйонів гривень. Зокрема на проектно-вишукувальні роботи та поточний ремонт доріг державного значення пішло 730,52 мільйони гривень. Завдяки чому минулого року вдалося ввести в експлуатацію 63,4 кілометри автодоріг, серед яких:
автодорога М-19 ( Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече) - 5,2 км;
автодорога Н-22 (Устилуг-Луцьк-Рівне) - 38 км;
автодорога Р-15 (Ковель-Володимир-Волинський-Жовква) - 18,6 км;
автодорога Т-03-11 (Седлище-Камінь-Каширський-Ковель-Колодяжне-Локачі) - 1,6 км.
Окрім того, 154,61 мільйонів гривень виділили на поточні дрібні ремонти та експлуатаційне утримання автомобільних доріг.
За ці кошти виконали роботи з влаштування поверхневої обробки та захисних шарів з литої емульсійно-мінеральної суміші типу Сларі-Сіл загальною протяжністю 19,3 км, ліквідовували ямковість, утримували дороги взимку та організовували безпеку дорожнього руху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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