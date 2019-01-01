На Волині за два дні до ПЦУ приєдналося п'ять парафій

Управління єпархії зарахувало в Православну Церкву України громади, які нещодавно вийшли з Московського Патріархату.Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії Православної Церкви України.За повідомленням канцлера єпархії протоієрея, митрополит Луцький і Волинськийзадовольнив звернення про зміну юрисдикції парафій сіл Городок Маневицього району, Піски, Озерці, Рачин та Диковини Горохівського району.Отже, станом на 8 лютого Волинська єпархія збільшилася вже на 25 громад, які після вручення Вселенським Патріархатом Томосу про визнання автокефалії ПЦУ вирішили покинути МП.Разом із своїми парафіями перейшли 5 священиків."Ближчим часом буде розглянуто питання про прийняття й тих душпастирів і громад, які вже вирішили змінити юрисдикцію, але ще не встигли прибути в духовну консисторію", - йдеться у повідомленні.