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На Волині за два дні до ПЦУ приєдналося п'ять парафій

На Волині за два дні до ПЦУ приєдналося п'ять парафій
Управління єпархії зарахувало в Православну Церкву України громади, які нещодавно вийшли з Московського Патріархату.

Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії Православної Церкви України.

За повідомленням канцлера єпархії протоієрея Миколи Цапа, митрополит Луцький і Волинський Михаїло задовольнив звернення про зміну юрисдикції парафій сіл Городок Маневицього району, Піски, Озерці, Рачин та Диковини Горохівського району.

Отже, станом на 8 лютого Волинська єпархія збільшилася вже на 25 громад, які після вручення Вселенським Патріархатом Томосу про визнання автокефалії ПЦУ вирішили покинути МП.

Разом із своїми парафіями перейшли 5 священиків.

"Ближчим часом буде розглянуто питання про прийняття й тих душпастирів і громад, які вже вирішили змінити юрисдикцію, але ще не встигли прибути в духовну консисторію", - йдеться у повідомленні.

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Теги: ПЦУ, церква
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