Сердечки і бутоньєрки: вчителька з Волині виготовляє мило ручної роботи
Сьогодні, 20:11
Інна Присяжнюк з Локач виготовляє натуральне мило, яке є її улюбленим хобі і вдало поєднує із своїм основним покликанням – вчительською працею.
Пише Район.in.ua.
«Приступати до миловаріння було лячно, але допомогла велика підтримка рідних. Впевнившись у своїх намірах, перечитала масу інформації в Інтернеті та переглянула кілька майстер-класів з миловаріння. Для початку замовила набір «Для юного миловара», у комплекті якого були кілька формочок, мильна основа, барвники і ароматизатори. І як була приємно вражена, коли перші роботи вийшли вдалими. Виставивши їх у соцмережі, отримала багато схвальних відгуків, з’явились перші охочі придбати мою продукцію. Відтоді неабияк загорілася бажанням виготовляти миделка власноруч», – пригадує Інна.
Перша об’ємна робота з миловаріння у молодої майстрині була на новорічну тематику. Ці вироби Інна представляла на «Різдвяних зустрічах» у районному будинку культури. А до Дня Святого Валентина, приготувала нові подаруночки – мило у вигляді різнокольорових сердечок, із зображенням закоханої пари, мильні бутоньєрки. У її композиціях квіти виглядають, як справжні, на перший погляд і здогадатись важко, що є «мильними». Вражає палітра вміло поєднаних кольорів, природні аромати просто заворожують.
«У мене завжди піднесений настрій, коли приступаю до виготовлення мила. А ще приємно знати, що мої вироби є цікавими для рідних та знайомих», – радо каже майстриня.
Роботи Інни витончені та креативні, сповнені позитиву. У них закладено багато старань, тепла і любові.
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Пише Район.in.ua.
«Приступати до миловаріння було лячно, але допомогла велика підтримка рідних. Впевнившись у своїх намірах, перечитала масу інформації в Інтернеті та переглянула кілька майстер-класів з миловаріння. Для початку замовила набір «Для юного миловара», у комплекті якого були кілька формочок, мильна основа, барвники і ароматизатори. І як була приємно вражена, коли перші роботи вийшли вдалими. Виставивши їх у соцмережі, отримала багато схвальних відгуків, з’явились перші охочі придбати мою продукцію. Відтоді неабияк загорілася бажанням виготовляти миделка власноруч», – пригадує Інна.
Перша об’ємна робота з миловаріння у молодої майстрині була на новорічну тематику. Ці вироби Інна представляла на «Різдвяних зустрічах» у районному будинку культури. А до Дня Святого Валентина, приготувала нові подаруночки – мило у вигляді різнокольорових сердечок, із зображенням закоханої пари, мильні бутоньєрки. У її композиціях квіти виглядають, як справжні, на перший погляд і здогадатись важко, що є «мильними». Вражає палітра вміло поєднаних кольорів, природні аромати просто заворожують.
«У мене завжди піднесений настрій, коли приступаю до виготовлення мила. А ще приємно знати, що мої вироби є цікавими для рідних та знайомих», – радо каже майстриня.
Роботи Інни витончені та креативні, сповнені позитиву. У них закладено багато старань, тепла і любові.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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