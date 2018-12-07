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Сердечки і бутоньєрки: вчителька з Волині виготовляє мило ручної роботи

Сердечки і бутоньєрки: вчителька з Волині виготовляє мило ручної роботи
Інна Присяжнюк з Локач виготовляє натуральне мило, яке є її улюбленим хобі і вдало поєднує із своїм основним покликанням – вчительською працею.

Пише Район.in.ua.

«Приступати до миловаріння було лячно, але допомогла велика підтримка рідних. Впевнившись у своїх намірах, перечитала масу інформації в Інтернеті та переглянула кілька майстер-класів з миловаріння. Для початку замовила набір «Для юного миловара», у комплекті якого були кілька формочок, мильна основа, барвники і ароматизатори. І як була приємно вражена, коли перші роботи вийшли вдалими. Виставивши їх у соцмережі, отримала багато схвальних відгуків, з’явились перші охочі придбати мою продукцію. Відтоді неабияк загорілася бажанням виготовляти миделка власноруч», – пригадує Інна.

Перша об’ємна робота з миловаріння у молодої майстрині була на новорічну тематику. Ці вироби Інна представляла на «Різдвяних зустрічах» у районному будинку культури. А до Дня Святого Валентина, приготувала нові подаруночки – мило у вигляді різнокольорових сердечок, із зображенням закоханої пари, мильні бутоньєрки. У її композиціях квіти виглядають, як справжні, на перший погляд і здогадатись важко, що є «мильними». Вражає палітра вміло поєднаних кольорів, природні аромати просто заворожують.

«У мене завжди піднесений настрій, коли приступаю до виготовлення мила. А ще приємно знати, що мої вироби є цікавими для рідних та знайомих», – радо каже майстриня.

Роботи Інни витончені та креативні, сповнені позитиву. У них закладено багато старань, тепла і любові.
Сердечки і бутоньєрки: вчителька з Волині виготовляє мило ручної роботи
Сердечки і бутоньєрки: вчителька з Волині виготовляє мило ручної роботи
Сердечки і бутоньєрки: вчителька з Волині виготовляє мило ручної роботи
Сердечки і бутоньєрки: вчителька з Волині виготовляє мило ручної роботи
Сердечки і бутоньєрки: вчителька з Волині виготовляє мило ручної роботи
Сердечки і бутоньєрки: вчителька з Волині виготовляє мило ручної роботи


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Теги: мило, волинянка
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