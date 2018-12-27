Чоловік нацькував бійцівського пса на відвідувача супермаркету





Про це у коментарі журналісту



“Сьогодні вночі, трохи за північ чоловік в алкогольному стані перебуваючи в супермаркеті, що на вулиці Богатирській, з бійцівською собакою без намордника і повідка. Коли відвідувач зробив йому зауваження, то той почав бійку, а потім нацькував бійцівську собаку на того ж відвідувача магазину”, - зазначили у коментарі.



На місце події прибула патрульна поліція і швидка. Чоловіка, якого покусала собака, госпіталізували з рваним ранами обличчя (вух) та рук.



Водночас патрульні неодноразово просили господаря надягнути ошийник та прив’язати пса, проте чоловік ігнорував ці вимоги.



“Коли патрульні намагалися затримати порушника, той нацькував собаку і на патрульного. Пес повалив поліцейського на землю, та патрульний зміг його скинути та відкотитися. Коли собака вдруге кинувся на нього, інспектор змушений був захищатися та здійснив кілька пострілів в собаку“, - зазначили у відомстві.



Поліцейські намагались врятувати собаку. Вони відвезли її до найближчої ветлікарні, проте на операційному столі вона померла. Наразі винуватця затримано, обставини інциденту з’ясовуються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одному зі столичних супермаркетів на вулиці Богатирській по опівночі чоловік напідпитку зчинив бійку через зауваження, а потім нацьковував свого бійцівського собаку, який був без повідка та намордника, на відвідувача.Про це у коментарі журналісту УНН повідомили в прес-центрі патрульної поліції Києва.“Сьогодні вночі, трохи за північ чоловік в алкогольному стані перебуваючи в супермаркеті, що на вулиці Богатирській, з бійцівською собакою без намордника і повідка. Коли відвідувач зробив йому зауваження, то той почав бійку, а потім нацькував бійцівську собаку на того ж відвідувача магазину”, - зазначили у коментарі.На місце події прибула патрульна поліція і швидка. Чоловіка, якого покусала собака, госпіталізували з рваним ранами обличчя (вух) та рук.Водночас патрульні неодноразово просили господаря надягнути ошийник та прив’язати пса, проте чоловік ігнорував ці вимоги.“Коли патрульні намагалися затримати порушника, той нацькував собаку і на патрульного. Пес повалив поліцейського на землю, та патрульний зміг його скинути та відкотитися. Коли собака вдруге кинувся на нього, інспектор змушений був захищатися та здійснив кілька пострілів в собаку“, - зазначили у відомстві.Поліцейські намагались врятувати собаку. Вони відвезли її до найближчої ветлікарні, проте на операційному столі вона померла. Наразі винуватця затримано, обставини інциденту з’ясовуються.

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